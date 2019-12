La top 10 sui social del 2019

Dal 10 all’1, ecco i post che - nel 2019 - hanno scatenato il web.

La nuova generazione Kardashian

La nuova generazione Kardashian - Jenner conquista il web. Prima di dare il benvenuto a Psalm, il suo quartogenito, Kim pubblica una foto del figlio Chicago insieme alle cuginette True (figlia di Khloe) e Stormi (figlia di Kylie). Un ritratto dolcissimo di famiglia, ma anche… un business! Kim, Khloé e Kylie hanno infatti trasformato i nomi dei figli in marchio, registrandoli e assicurandosi tutti i guadagni.

Tommaso Paradiso lascia i Thegiornalisti

Con una story su Instagram, Tommaso Paradiso annuncia lo scioglimento dei Thegiornalisti: è sgomento social. “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così. È stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne. È inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione”, ha scritto l’ex frontman.

Il matrimonio di Tiziano Ferro

A sorpresa, Tiziano Ferro è convolato a nozze con Victor Allen. Insieme da tre anni, i due si sono sposati segretamente a Los Angeles il 25 giugno, e poi nella casa del cantante a Sabaudia il 13 luglio. Boom di like per la prima foto social da sposati: “La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore”, scrive mostrando l’anello insieme al neo-marito.

Il primo selfie da single per Irina Shayk

La separazione tra Irina Shayk e Bradley Cooper è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Soprattutto per via delle voci che volevano l’attore impegnato in una storia con Lady Gaga. Poi, ecco il primo selfie da single per la modella: intimo blu di pizzo e fisico mozzafiato, lo scatto sembra quasi una vendetta. Per la serie, “Cosa ti sei perso Bradley!”.

La depressione di Justin Bieber

“In questo periodo sto lottando molto, mi sento super scollegato e strano. Non sono preoccupato perché alla fine mi riprendo sempre. Vi chiedo semplicemente di pregare per me. Dio è fedele e le vostre preghiere funzionano davvero. Sto attraversando la stagione più umana della mia vita”, scrive Justin Bieber su Instagram, pubblicando uno scatto del 2016 che lo ritrae insieme a Kanye West e al suo manager Scooter Braun. Così, la star del pop per eccellenza alza il velo sulla sua depressione.

L’addio tra Liam Hemsworth e Miley Cyrus

La foto di un tramonto, e una didascalia triste ma piena d’affetto. Così Liam Hemsworth parla per la prima volta del divorzio da Miley Cyrus. “Ciao a tutti. Solo un breve commento per dire che io e Miley ci siamo separati di recente e non le auguro altro che salute e felicità per il futuro. Questa è una faccenda privata e io non ho rilasciato, né rilascerò, alcun commento a qualsiasi giornalista o testata. Qualsiasi citazione attribuita a me è falsa. Pace e amore”, scrive l’attore.

Il fidanzamento di J.Lo

La proposta di matrimonio più social dell’anno? Quella di Alex Rodriguez a Jennifer Lopez, su una spiaggia delle Bahamas. Atmosfera romantica ed enorme commozione, i due hanno postato lo scatto del momento quasi in sincronia. Lui in ginocchio con l’anello in mano, lei in abito bianco con mani sul volto per la sorpresa. Sullo sfondo, l’oceano. Esiste forse qualcosa di più romantico?

Il primo scatto di famiglia per Meghan, Harry e il piccolo Archie

Pochi giorni dopo la nascita del piccolo Archie, sul loro account ufficiale Harry e Meghan pubblicano il primo scatto di famiglia. Lei stupenda in abito bianco, lui emozionato e con in braccio il nuovo arrivato, incantano Instagram. E la duchessa conquista le donne che, dopo la perfezione post-partum di Katie, vedono in lei la normalità.

Jennifer Aniston debutta su Instagram

Jennifer Aniston debutta su Instagram e colleziona 15.4 milioni di like in pochi giorni col primo post, che la ritrae coi colleghi di “Friends”. «Ci sono due scuole di pensiero: “Una dice, “perché non vai sui social media a mostrare chi sei davvero?” Ma io non ne ho bisogno», diceva solo qualche tempo prima. Cosa le avrà fatto cambiare idea?

L’uovo star dei social

Il tormentone social 2019? La foto di un uovo che ha collezionato 54 milioni di like, diventando la foto più “piacciata” di sempre. Ma non è pura follia. Il profilo appartiene a Chris Godfrey, un pubblicitario britannico che intende usare l’uovo per scopi socialmente utili. Nella notte del Super Bowl, il servizio di streaming Hulu ha infatti trasmesso una pubblicità in cui è stato usato per parlare di salute mentale.