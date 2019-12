Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno conquistato il web con una foto tenerissima scatta dalla piccola Luna . Il post ha ottenuto più di 24.000 like in poche ore , scopriamolo insieme.

di Matteo Rossini

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales formano una delle coppie più belle, seguite e amate del mondo dello spettacolo italiano. Poche ore fa la modella e attrice spagnola ha condiviso un dolce scatto sul suo profilo Instagram che ha subito fatto il giro del web, scopriamolo insieme.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: la storia d’amore

Raoul Bova, classe 1971, è uno dei volti più celebri del cinema e della televisione del Bel paese. Nel corso degli anni l’attore si è imposto mediaticamente come figura di spicco della recitazione conquistando numerosi riconoscimenti e candidature, tra le quali due nomination come “Miglior attore non protagonista” ai David di Donatello e altrettante come “Miglior attore protagonista” ai Nastri d’argento.

Tra i lavori più celebri di Raoul Bova troviamo “Palermo Milano - Solo andata” di Claudio Fragasso, “Nessuno mi può giudicare” di Massimiliano Bruno, “Buongiorno papà” di Edoardo Leo e “Immaturi - Il viaggio” di Paolo Genovese. Proprio quest’ultimo film ha segnato un’importante svolta nella vita dell’attore, infatti il set cinematografico è stato il luogo d’incontro con l’attrice Rocío Muñoz Morales (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) con cui è nata subito una grande alchimia.

I due ragazzi hanno conquistato immediatamente i principali media tenendo banco con una storia d’amore che ha fatto sognare milioni di italiani. Nel 2015 la coppia ha dato il benvenuto alla piccola Luna, tre anni dopo è stata la volta di Alma.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: lo scatto su Instagram

Raoul Bova (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) e Rocío Muñoz Morales sono soliti condividere momenti di vita privata sui loro profili Instagram che vantano rispettivamente più di 600.000 e oltre 420.000 follower. Poche ore fa la modella spagnola ha pubblicato un post che ha subito fatto il giro dei social.

L’attrice ha condiviso una tenerissima foto scattata dalla primogenita nella quale i due ragazzi appaiono in un momento di relax, queste le parole utilizzate nella didascalia: “Non sarà la nostra miglior foto... Ma è la più vera del mondo! Perché io e te siamo proprio così. P.S. In questa foto stavamo posando per Luna, la nostra fotografa privata”.

Il post ha subito fatto il pieno di consensi, infatti al momento la foto conta più di 24.000 like e oltre 300 commenti.