2019, tutti i vip diventati papà e mamma quest'anno

Il 2019 sarà per tutti ricordato come l’anno del piccolo Archie. Ma non è stato l’unico bebè vip ad essere venuto alla luce, il primogenito di Harry e Meghan. Attori e calciatori, comici e rapper, hanno dato il benvenuto ai loro bimbi proprio nell’anno del royal baby. Ecco le nascite (e i genitori) più cool.

Richard Gere e Alejandra Silva

Diciannove anni dopo la nascita del primogenito Homer, lo scorso febbraio Richard Gere è diventato papà per la seconda volta. Il bimbo, nato a New York, è frutto dell’amore tra l’attore settantenne e la 35enne Alejandra Silva. La gravidanza era stata annunciata via social a settembre: “Abbiamo ricevuto la benedizione per il nostro prezioso piccolo che sta per arrivare. Non potevamo rendere pubblica la gravidanza prima di averlo detto a Sua Santità il Dalai Lama”, scriveva Gere, buddista convinto.

Federica Nargi e Alessandro Matri

Già genitori di Sofia, l’ex velina Federica Nargi e il calciatore del Sassuolo Alessandro Matri hanno dato il benvenuto a marzo alla piccola Beatrice. A dare l’annuncio è stato il papà che, postando su Instagram uno scatto del fiocco rosa, ha scritto: “Benvenuta amore nostro!”.

Vincent Cassel e Tina Kunakey

Nella mattinata del 19 aprile, la splendida modella Tina Kunakey ha partorito - a soli 22 anni - la sua primogenita. La nascita di Amazonie, soprannominata “Zozo”, è stata annunciata da papà Vincent Cassel, ex marito di Monica Bellucci e già padre di due bambine: Deva e Léonie. Una figlia, Amazonie, frutto di una relazione decisamente criticata. «Non puoi scegliere di chi innamorarti. Non sapevo quanti anni avesse quando l’ho incontrata. Il giorno dopo, quando me l’ha detto, ero un po’ sorpreso ma ho pensato: beh, è andata così», aveva dichiarato qualche tempo prima l’attore.

Amy Schumer e Chris Fischer

Poche ore prima del royal baby ha visto la luce anche Gene, primogenito di Amy Schumer e del marito Chris Fischer. Al termine di una gravidanza difficile, segnata dall’iperemesi gravidica, ma raccontata con grande onestà ed ironia, la comica ha dichiarato: «Gli uomini sono fantastici, ma diciamolo: le donne sono delle fottute guerriere».

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle

È probabilmente il bambino più famoso del 2019, il primogenito del principe Harry e di Meghan Markle. Nato al The Portland Hospital di Londra il 6 maggio, Archie Harrison Mountbatten-Windsor è venuto al mondo in totale privacy. Nessun sorriso a favore di telecamera, subito dopo la nascita, ma solo tanta voglia di godersi il momento da parte di mamma e papà. Che, il piccolo, l'hanno presentato due giorni dopo visibilmente emozionati.

Kim Kardashian e Kanye West

“È qui, ed è perfetto. Sembra il gemello di Chicago, so che cambierà, ma ora è proprio uguale a lui”: con queste parole Kim Kardashian ha annunciato via Twitter l’arrivo del quarto figlio, nato a maggio da madre surrogata. La Kardashian, insieme a Kanye West, era già ricorsa ad una madre surrogata (ma diversa) per Chicago, dopo aver partorito naturalmente North e Saint. Il nome dell’ultimo arrivato? Un originalissimo Psalm.

Ryan Reynolds e Blake Lively

Dopo James (5 anni) e Inez (3), Ryan Reynolds e Blake Lively sono diventati genitori di un’altra femminuccia. L’annuncio è arrivato via Twitter lo scorso ottobre, ma il nome è ancora un mistero. «Non lo abbiamo ancora scelto! Saremo originali e tutte le lettere nel suo nome saranno silenziose», ha scherzato l’attore nel corso di un’ospitata al “The Today Show”.