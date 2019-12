@Getty Images

Romina Power ha voluto ricordare la signora Jolanda, mamma di Al Bano, con foto e messaggi sul suo profilo Instagram . La cantante ha anche parlato dei motivi per i quali non sarà presente alla funzione religiosa.



di Matteo Rossini

Martedì 10 dicembre la notizia della scomparsa di Jolanda, madre di Al Bano, ha fatto il giro dei principali media italiani. Il cantante di Cellino San Marco si è rifugiato in un profondo silenzio circondandosi dell’affetto dei cari che nella giornata di mercoledì daranno l’ultima saluto alla mamma dell’artista. Poche ore fa Romina Power ha pubblicato alcuni post sul suo profilo Instagram ricordando la signora Jolanda con affetto e amore per il legame costruito negli anni. Dopo la condivisione di due foto, l’artista americana ha scritto un lungo messaggio parlando delle motivazioni che non la vedranno presente alla funzione religiosa. Romina Power: il ricordo di Jolanda La cantante americana ha pubblicato due scatti insieme alla donna dedicandole altrettanti messaggi pieni di affetto e vicinanza, queste le parole del primo post: “Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata . Vivrai per sempre nel mio cuore”. Successivamente Romina Power (qui le sue foto più belle) ha condiviso un altro scatto insieme alla mamma di Al Bano in un momento di spensieratezza: “Così per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno”. I messaggi di affetto della cantante hanno subito ricevuto numerosi commenti da parte dei fan dell’artista di Cellino San Marco.

Romina Power: “Ognuno vive il dolore a modo suo”

Pochi minuti fa Romina Power ha pubblicato un terzo post in cui ha spiegato le ragioni che non la vedranno partecipare al funerale, questo l’inizio: “Avevo programmato di passare il compleanno di mamma Yolanda insieme a lei, il 1° gennaio. Ma non il suo funerale oggi, no. Sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione. Uno dei quali è il non poter camminare. Conoscendo quanto i mezzi di comunicazione siano, in altre occasioni, andati oltre i limiti del rispetto umano e fuori controllo, devo confessare che ne sono rimasta alquanto traumatizzata. E questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato. Ognuno vive il proprio dolore a modo suo”.

La cantante ha continuato parlando del grande affetto per la donna: “Ciò non significa che io la ami di meno, essendo lei una delle persone che ho amato di più nella mia vita! Mi unisco comunque spiritualmente agli abitanti di Cellino, alla famiglia, ai miei figli e sopratutto ad Albano che è stato un figlio amorevole ed esemplare. E passerò comunque con lei queste due date importanti pregando e meditando affinché abbia una favorevole reincarnazione”.