Kikò Nalli, malore per l'ex marito di Tina Cipollari

Attimi di paura per Kikò Nalli , ex marito di Tina Cipollari . Ieri pomeriggio l'hair stylist ha accusato un forte calo di pressione , ora le sue condizioni di salute sarebbero ottimali.

di Matteo Rossini

Momenti di paura per Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e padre dei suoi tre bambini. In queste ore numerosi siti di informazione hanno riportato la notizia del malore dell’hair stylist più noto del piccolo schermo. Dopo alcuni accertamenti in ospedale, le sue condizioni di salute sarebbero ora ottimali.

Paura per Kikò Nalli

Momenti di concitazione per Kikò Nalli. Ieri pomeriggio l’hair stylist ha accusato un forte dolore al petto per il quale i familiari hanno immediatamente chiamato i soccorsi temendo potesse trattarsi di un infarto. L’uomo è stato trasportato subito all’ospedale più vicino alla sua abitazione, ovvero il Santa Maria Goretti di Latina.

Dopo alcuni esami e i primi accertamenti cardiologici, i dottori hanno riscontrato soltanto un abbassamento di pressione che avrebbe provocato un forte giramento di testa facendo tirare un sospiro di sollievo al ragazzo.

Al momento Kikò Nalli sarebbe ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti, tuttavia nella notte l’ex marito di Tina Cipollari ha voluto tranquillizzare il pubblico e i fan scrivendo un messaggio sul suo profilo Instagram: “Sto bene, tutto a posto… Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace. Io mi rialzo sempre. Grazie a tutti, Kikò Nalli”.

Immediata la risposta da parte del pubblico che ha inviato numerosi messaggi di affetto e vicinanza commentando l’ultima foto presente sul suo profilo.