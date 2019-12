I matrimoni del mese di Novembre

Sebbene i mesi dei matrimoni per eccellenza siano maggio e giugno, tanti sono i vip che scelgono d’andare controcorrente e di sposarsi durante l’inverno.

Ecco quali sono stati i matrimoni vip del mese di novembre. E quali invece quelli annunciati.

Nicoletta Romanoff e Federico Alverà

Dopo il matrimonio con Federico Scardamaglia (durato dal 1999 al 2004), Nicoletta Romanoff ha scelto novembre per le sue sue seconde nozze a sorpresa: il 23 del mese, l’attrice ha detto sì all’ex giocatore di rugby, oggi allenatore e imprenditore, Federico Alverà.

Il matrimonio si è celebrato a Bolgheri, in Toscana. E l’annuncio è stato dato dalla Romanoff via Instagram, a nozze avvenute. Subito partiti per una luna di miele alle Maldive, i due sposini hanno poi detto nuovamente sì nella paradisiaca cornice dell’atollo di Ari.

Martina Bonolis e Tito Garza

È stato un anno pieno d’amore, quello della famiglia Bonolis. Dopo le nozze di ottobre tra il figlio Stefano e Candice Hansen, anche la secondogenita Martina (che Paolo Bonolis ha avuto dalla prima moglie, la psicologa americana Diane Zoeller) - lo scorso 24 novembre è convolata a nozze con il comico Tito Garza.

Il matrimonio si è celebrato a New York, dove la giovane vive, e a darne notizia è stata Sonia Bruganelli, condividendo una foto del conduttore insieme alla figlia dalla didascalia “Il padre della sposa”.

I matrimoni annunciati

Per due coppie vip convolate a nozze, altrettante - nel mese di novembre - hanno annunciato un matrimonio imminente. Intervistata dal settimanale “Oggi”, Simona Ventura ha così dichiarato: «Ancora oggi, dopo dodici mesi trascorsi insieme, mi sveglio ogni mattina e non mi capacito del regalo immenso che mi ha fatto la vita facendomi incontrare Giovanni. Non speravo più di innamorarmi, e soprattutto di incontrare l’uomo dei miei sogni, invece è accaduto». Per poi dare la notizia: lei e Giovanni Terzi andranno all’altare nel 2020, e Stefano Bettarini, ex marito della Ventura, sarà tra i testimoni.

Nozze vicine anche per Filippo Magnini e Giorgia Palmas. «Quando non lo so, ma sicuramente me la sposo. Per me è un valore importante, se trovi la persona giusta come Giorgia, lo farò», ha dichiarato qualche tempo fa a Storie italiane il nuotatore. Mentre l’ex velina ha confermato che presto il matrimonio si celebrerà, nella sua Sardegna.

Oltreoceano, le nozze sono vicine per Jennifer Lopez e Alex Rodriguez e per Katy Perry e Orlando Bloom. La prima coppia è stata al centro di una proposta d’amore social, che l’ex giocatore di baseball ha fatto alla compagna su di una spiaggia delle Bahamas, lo scorso 9 marzo (tutto testimoniato via Instagram); le nozze tra Katy Perry e Orlando Bloom si dice possano essere celebrate invece durante le feste di Natale, nel fiabesco maniero di Disney World, in Florida. Perché, quando i vip si sposano, lo fanno in grande...