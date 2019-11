Riccanza Deluxe: le anticipazioni sul finale di stagione

Gran finale per #Riccanza Deluxe! Martedì 26 novembre alle 22.00 su MTV (canale Sky 130)– e disponibile anche in streaming su Now Tv – vanno in onda tutti i momenti più divertenti ed esilaranti della quarta stagione della serie più sfarzosa della tv che hanno visto protagonisti Nicolò Ferrari, Cristel Isabel Marcon, Mattia Mustica, Camilla Neuroni, Aaron Nielsen, Farid Shirvani, Alessia e Giorgia Visentin e, dalle 22.50, spazio ad uno speciale dedicato a Tommaso Zorzi e la sua esperienza all’interno del Riccanza Rehab.

Dalle 22.00, quindi, seguiremo Nicolò Ferrari in eventi esclusivi e Cristel Isabel Macron che si divide tra la sua nuova passione per l’arte ed experience a cinque stelle. Non sono da meno King Mustica, Princess Camilla, le Sister Cash e Aaron Nielsen: nel pianeta riccanza, infatti, c’è sempre un buon motivo per “sbocciare” una bottiglia di “Dompe”. Mentre, Farid Shirvani si mette in gioco per raggiungere il suo obiettivo di questa stagione: recuperare il suo peso forma.

A seguire, dalle 22.50, va in onda uno speciale dal titolo Riccanza Rehab. Mentre i suoi colleghi di Riccanza vivono una vita “deluxe”, Tommaso Zorzi è impegnato nel suo percorso di rehab. Spogliato di ogni lusso e agio, Tommy è pronto per iniziare il percorso di purificazione all’interno del Riccanza Rehab. Riuscirà a liberarsi da tutte le cose superflue e dal lusso sfrenato o alla fine cadrà in tentazione?

Diventato ormai un cult, tra i programmi di maggior successo di MTV, la nuova stagione #Riccanza Deluxe continua a dare spazio alle storie dei giovani protagonisti accomunati da una ricchezza sfrenata e dalla passione per i social media.

#Riccanza Deluxe è una produzione Viacom International Studios (VIS) per MTV, realizzata in collaborazione con la casa di produzione Nonpanic Banijay.