L'appuntamento è il 23 e 24 novembre a Milano, al The Space Cinema Odeon in via Santa Radegonda 8. L'evento è aperto al pubblico (su registrazione, fino ad esaurimento posti) mentre la sera del 23 novembre alla cerimonia di consegna dei "Vanity Fair Awards", presentata da Alessandro Cattelan, si potrà partecipare solo su invito.

Il programma della due giorni del festival è ricchissimo. Vanity Fair Stories sarà per tutti un palcoscenico live su cui si alterneranno cantanti, attori, registi, sceneggiatori, scrittori, giornalisti, saggisti, produttori cinematografici, conduttori tv, sportivi, e non mancherà nemmeno l’étoile della danza mondiale, Roberto Bolle. Ciascuno porterà il proprio contributo raccontando la propria storia e condividendo la straordinaria occasione di confrontarsi e stare insieme. Tra racconti personali e divertimento, l’appuntamento al The Space Cinema Odeon di Milano regalerà al pubblico momenti di grande spettacolo.



Ad aprire la kermesse, accompagnato dal primo special guest, Cesare Cremonini, sarà naturalmente il direttore Simone Marchetti che, tra le mille altre cose, conduce il programma Mix and Match – Il Guardarobe delle meraviglie, insieme alla star Lodovica Comello, tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455. Sempre sabato 23, alle 14.00 segnaliamo “X Factor Confidential” in compagnia della regina della discografia italiana Mara Maionchi, di Malika Ayane e Samuel, giudici della tredicesima edizione del talent musicale più amato del piccolo schermo (in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno). Ritroveremo l’inflessibile giudice Malika anche domenica 24 dalle 21.30 nella serata musicale con i colleghi Emma Marrone, Filo Vals, Clavdio, Fulminacci, Franco126 e Levante.



Sul palco di Vanity Fair Stories ritroveremo una seconda volta anche l’attrice e cantante Lodovica Comello, e insieme a Pilar Fogliati presenterà “Il fattore extra”, in agenda alle 15.30. La nuova promessa del cinema italiano e già rivelazione comica del web è alla guida dell’Extra Factor affiancata dalla nuova star della musica italiana, Achille Lauro.



E per tutti gli appassionati di serie tv, ecco gli appuntamenti del sabato a cui non mancare: dalle ore 11 in poi, Caterina la Grande, serie Sky Original e HBO (di nuovo insieme dopo il successo mondiale di Chernobyl, prevista per domenica 24 alle ore 14.00), andata in onda su Sky Atlantic che ha come protagonista il Premio Oscar® Helen Mirren, nei panni dell’imperatrice più longeva di Russia, Caterina II. Una storia d’amore e di potere ambientata nel 18° secolo. A seguire The Loudest Voice con Naomi Watts, Russell Crowe e Sienna Miller. Al centro della serie tv, (in esclusiva a dicembre su Sky Atlantic), lo scandalo sessuale che travolse il CEO di Fox News Roger Ailes. I sette episodi, uno per ciascuno degli anni e delle tappe cruciali dello scandalo, sono prodotti, fra gli altri, da Tom McCarthy (Il Caso Spotlight) e da Jason Blum (Get Out, Sharp Objects). A chiudere la maratona, alle 17.30 sarà His dark materials – Queste oscure materie, la serie targata HBO/BBC, in onda su Sky e in streaming su NOW TV a gennaio, ambientata su un pianeta diverso dalla Terra, in cui le persone camminano con al fianco un daimon, ovvero un animale che ne incarna l’anima, e che racconta la storia di Lyra, interpretata dalla giovanissima Dafne Keen (Logan – The Wolverine).



Per saperne di più su L’Immortale (al cinema dal 5 dicembre), il film di Marco D’amore che racconta la storia dell'eroe negativo di Gomorra, Ciro di Marzio, e del nuovo capitolo di Gomorra - La Serie, l’appuntamento è alle 11.00 di domenica 24 con Ciro vive, presentato dallo stesso Marco D’amore (che ha già annunciato il suo ritorno in Gomorra 5) e Nicola Maccanico, Executive Vice President di Sky Italia.