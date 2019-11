Riccanza Deluxe: le anticipazioni delle puntate 11 e 12

Penultimo appuntamento con #Riccanza Deluxe. Domani, martedì 19 novembre alle 22.00 su MTV (canale Sky 130) – e disponibile anche in streaming su Now Tv – va in onda un nuovo doppio episodio della quarta stagione della serie più sfarzosa della tv con: Nicolò Ferrari, Cristel Isabel Marcon, Mattia Mustica, Camilla Neruorni, Aaron Nielsen, Farid Shirvani, Alessia e Giorgia Visentin e Tommaso Zorzi.

Nel primo episodio continua il percorso di purificazione intrapreso da Tommy all’interno del Riccanza Rehab: i momenti di crisi sono sempre in agguato e forse c’è qualcuno che può aiutarlo a superarli…

Per le sister cash invece c’è un solo obiettivo: “inaugurare” la nuova vita milanese in maniera indimenticabile! Per Princess Camilla è finalmente arrivato il momento di entrare nel regno incantato della Milano Fashion Wee e si sa che tra party, show, inviti esclusivi ed eventi glam, non esiste via d’uscita. Anche Aaron ha voglia di divertirsi con i suoi amici, tra location esclusive e drink a 5 stelle. Per Farid, invece, è il momento di un appuntamento romantico, che nasconde però una sorpresa. Non mancano divertimento e serate esclusive anche per Cristel e King Mustica.

Il secondo episodio, invece, si apre con Farid che, dopo un faticoso ma divertente allenamento di basket, deve fare i conti con la bilancia. Nel frattempo, Nicolò ha deciso di sfidare se stesso con un allenamento molto particolare. Riuscirà a superare alcune delle sue più grandi paure? All’interno del Riccanza Rehab, intanto, sta per accadere qualcosa di inimmaginabile. L’ardua battaglia di Tommy tra “purificazione dalla riccanza” e le “tentazioni del lusso” sta per giungere al termine… chi l’avrà vinta?

Diventato ormai un cult, tra i programmi di maggior successo di MTV, con la nuova stagione #Riccanza Deluxe continua a dare spazio alle storie dei giovani protagonisti accomunati da una ricchezza sfrenata e dalla passione per i social media. In compagnia di nomi già conosciuti e di ben tre new entries, tra lusso, benessere, hashtag e l’immancabile “Dompe” sempre in fresco, se ne vedranno delle belle!

#Riccanza Deluxe è una produzione Viacom International Studios (VIS) per MTV, realizzata in collaborazione con la casa di produzione Nonpanic Banijay