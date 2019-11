Cosa è successo sui social la scorsa settimana

Nuovi amori e addii per sempre, lacrime e appelli: dalle star nostrane a quelle internazionali, ecco i post e le immagini diventate virali nei giorni scorsi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano in Marocco

Per festeggiare i due anni di fidanzamento, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono volati in Marocco. Da quando si sono incontrati al “Grande Fratello Vip”, la showgirl e il figlio del ciclista sono inseparabili.

“Mi basta guardarli per qualche secondo, che mi sento subito al sicuro!”, scrive Cecilia pubblicando uno scatto che ritrae in primo piano gli occhi del fidanzato. E poi le immagini, quelle di un’escursione nel deserto che li vede - a dorso di un cammello - più innamorati che mai.

La Regina Elisabetta (si) commuove nel ricordo dei caduti di guerra

In Inghilterra, il Remembrance Day rende omaggio ai caduti di guerra. E la regina Elisabetta, durante la cerimonia, non ha saputo trattenere le lacrime: un gesto, questo, che - seppure durato solo qualche secondo - non è sfuggito alle telecamere della BBC, che stava trasmettendo l’evento in diretta.

L’immagine, con la Regina al fianco di Camilla di Kate Middleton, ha subito fatto il giro del web. E non sono mancati neppure i commenti su Meghan Markle, che ha partecipato alla cerimonia… da un altro balcone!

L’appello di Justin Theroux: “I cani adottateli dai canili”

Pubblicando un’immagine della sua Kuma, un pitbull adottato nel 2018, Justin Theroux ha lanciato un appello su Instagram: “Kuma ha avuto una giornata difficile. Stavamo lavorando a Ventura, quando ci siamo accorti di essere accanto al Ventura County Animal Services. Kuma ha avuto la sensazione che lì dentro potessero esserci dei cuccioli meravigliosi. Quindi, ci siamo avvicinati per conoscerne alcuni e per conoscere i santi umani che si prendono cura di loro”.

“Kuma era come loro, senza una casa definitiva. Facciamo qualcosa. Tutti hanno bisogno di un essere umano che si occupi di loro… ma una volta salvati, saranno loro a prendersi cura di te”, conclude. Per poi taggare alcune star tra cui la ex, Jennifer Aniston.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth: l’addio è anche sui social

La separazione, quella vera, è avvenuta già qualche mese fa: dopo un lungo fidanzamento e pochi mesi di matrimonio, Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono detti addio.

Ora, ecco anche la separazione social: l’attore e la pop star hanno smesso di seguirsi su Instagram, sebbene lei continui a seguire Liam e lui la famiglia della ex. Che dietro la decisione di togliere il follow ci siano i nuovi flirt? Se Miley fa ora coppia fissa con Cody Simpson, Liam è infatti stato paparazzato accanto a Maddison Brown.

Keanu Reeves: un amore a sorpresa

Tra le immagini diventate virali sui social la scorsa settimana, non si può non citare il red carpet di Keanu Reeves e Alexandra Grant. Dopo 35 anni, l’amatissimo attore ha calcato il tappeto rosso mano nella mano con una donna: una dichiarazione d’amore silenziosa che il divo ha scelto di fare all’artista, sua amica da tempo e ora (decisamente) qualcosa di più.