New School, intervista a Cloe Romagnoli

di Veronica Scarioni

New School racconta le vicende di un gruppo di studenti della scuola media internazionale McGaffin, dove è presente uno strano WC. Si tratta di un bagno fuori uso nel quale però è custodito il Wall of Celebrities, proprio sopra al water rotto. Lì sono appesi i nomi e le foto delle leggende della scuola: un ristretto numero di eletti costituito dagli studenti che negli anni hanno compiuto imprese così memorabili da farli entrare nel mito. Per riuscire a vedere la propria foto sul Wall of Celebrities bisogna compiere imprese leggendarie ed essere votati dagli altri studenti sulla app della scuola. Solo chi raggiungerà un milione di punti riuscirà nell’impresa.

Il cast artistico di New School è formato da otto giovanissimi attori di età compresa tra i 9 e i 13 anni. Tra di loro c’è Cloe Romagnoli, che interpreta Anna, con cui abbiamo chiacchierato per scoprire qualcosa di più su di lei e sul suo personaggio.

Come ti sei avvicinata al mondo della recitazione?

Stavo camminando per Firenze con mia mamma e ci hanno fermato due persone di un’agenzia chiedendo se potessi entrare a farne parte. Mia mamma all’inizio non voleva, ma poi i miei nonni l’hanno convinta, così ho fatto il primo provino. Da lì ho iniziato a capire che mi piaceva molto questo mondo e ho continuato a recitare.

E adesso la vivi come un lavoro o come un hobby?

Io lo vedo come un divertimento. Lavoro proprio no, perché mi diverto. Anzi se potessi starei tutto il tempo lì a recitare. Lo vedo proprio come un divertimento.

Invece nel futuro pensi che potrebbe diventare il tuo lavoro o hai altri obiettivi e programmi?

Si, in futuro vorrei fare l’attrice e anche la regista.

Parlando di Anna, è vicina a te o è diversa da come sei tu nella vita?

Anna è molto vicina a me, perché abbiamo più o meno lo stesso carattere. Ad esempio, facciamo amicizia soprattutto con i maschi e indossiamo soprattutto pantaloni, insomma siamo un po’ maschiacci. Quindi si, è molto vicina a me.

Per quanto riguarda, invece, gli altri componenti del cast, come ti trovi con loro? Siete diventati amici?

Si, si, abbiamo formato un gruppo bellissimo e ci divertiamo un sacco. Siamo molto amici.

So che sei tornata da poco da scuola, come riesci a conciliare il set, la scuola e i compiti?

Quella è la cosa più difficile da fare. In realtà dipende da quanto devo stare sul set. Solitamente mi mandano i compiti che hanno fatto a scuola e ci sono degli insegnanti privati che mi aiutano a capirli e rifarli. Poi studio tutto quello che loro hanno fatto a scuola e quando torno mi interrogano e recupero i voti.

Un'ultima domanda: cosa ci puoi anticipare di Anna in questa nuova stagione che sta per partire? Come la troveremo?

Anna avrà sia dei problemi che delle cose belle con Nick, soprattutto per colpa di Charlotte e sicuramente sarà sempre più innamorata.