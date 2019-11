Riccanza Deluxe: le anticipazioni delle puntate 7 e 8

Nuovo ingresso nel cast di #Riccanza Deluxe. Martedì 5 novembre alle 22.00 su MTV (canale Sky 130) – e disponibile anche in streaming su Now Tv – nel nuovo doppio episodio della quarta stagione della serie più sfarzosa della tv arriva Aaron Nielsen , modello e influencer oltre che figlio dell’attrice Brigitte Nielsen, pronto a portare adrenalina e sport estremi che sono per lui il vero lusso.

Nel primo episodio Princess Camilla, come da rituale, inizia la giornata con una sana e appagante seduta di shopping. Nel frattempo, le sister cash Alessia e Giorgia hanno organizzato una sorpresa per Farid che resterà senza parole ma… mai senza appetito.

Il principe dal cuore solitario Nicolò – messa in stand by la vita sentimentale – ha deciso di concentrarsi sul lavoro pensando a un nuovo business con il supporto di un team di amiche veramente speciali. Anche Mattia ha deciso di pensare al lavoro: dopo tanto sbocciare, torna in studio di registrazione per incidere la sua ultima hit. Intanto – all’interno del Riccanza Rehab – il viaggio di Tommaso alla ricerca del suo “io” più profondo sta iniziando ad avere i suoi effetti.

Nel secondo episodio della serata scopriamo - attraverso un incontro speciale – che c’è una cosa su cui Alessia e Giorgia proprio non vanno d’accordo e che rischia di mettere a repentaglio la loro convivenza. Aaron, insieme ad un suo carissimo amico, ha un appuntamento importante che promette di lasciare un segno indelebile nella sua vita. Intanto Farid ha smesso di pensare per un attimo alla “dietanza” e ha deciso di dedicarsi ad una intensa giornata di shopping. Non manca anche una sorpresa per Tommy: riceve una visita veramente speciale all’interno del Riccanza Rehab, corredata da un’intervista esclusiva. A Roma, invece, Mattia non vede l’ora di mostrare i suoi metodi infallibili per sfuggire al traffico del grande raccordo anulare. Sul pianeta Riccanza l’ora dell’aperitivo va rigorosamente rispettata e vissuta in maniera decisamente luxury. Mentre Nicolò trascorre l’ora del tramonto sbocciando in un esclusivo pool party, Cristel e le sister cash si godono un’experience a cinque stelle dal sapore fusion.

Diventato ormai un cult, tra i programmi di maggior successo di MTV, con la nuova stagione #Riccanza Deluxe continua a dare spazio alle storie dei giovani protagonisti accomunati da una ricchezza sfrenata e dalla passione per i social media. In compagnia di nomi già conosciuti e di ben tre new entries, tra lusso, benessere, hashtag e l’immancabile “Dompe” sempre in fresco, se ne vedranno delle belle!