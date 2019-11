I social, si sa, sono un’incredibile fonte d’ispirazione. Ma non solo: permettono di sbirciare nella vita delle celebrities, da un punto di vista privilegiato.

Ecco dunque, tra eventi e travestimenti, tra nuove nascite e addii, che cos’è successo sui social la scorsa settimana.

Jessica Biel e Justin Timberlake pazzi per Halloween

Alla loro originalità, Jessica Biel e Justin Timberlake ci hanno abituato ormai da tempo. Soprattutto quando arriva Halloween e la splendida coppia si diverte a travestirsi in modo quantomeno… originale!

Il costume scelto per il 2019? Jessica si è travestita dal marito ai tempi degli ‘NSYNC, Justin da…. microfono! Il risultato è decisamente esilarante, tanto che l’attrice - postando lo scatto su Instagram - commenta: “Questo è quello che succede quando in tv confessi di non conoscere neppure una canzone degli ‘NSYNC ma sei sposata con Justin Timberlake”.

La ricaduta di Ben Affleck

Alla fine, Ben Affleck è ripiombato di nuovo nel suo “vizietto”: se solamente qualche giorno fa l’attore festeggiava il suo primo anno da sobrio, eccolo paparazzato all’uscita da un party di Halloween in un casinò di Los Angeles visibilmente ubriaco.

A diffondere le immagini dell’ex marito di Jennifer Garner (che nel percorso verso la sobrietà gli è sempre stata accanto) il sito TMZ, che ha pubblicato un video shock: «Succede. È stata una scivolata. Ma non mi lascerò portare fuori strada» ha dichiarato l’attore. Che, qualche giorno prima, scriveva su Instagram: “Sono in ripresa da oltre un anno. Ogni giorno ci sono persone che combattono la dipendenza che non hanno le risorse e hanno bisogno di aiuto”, pubblicando il manifesto dell’associazione The Midnight Mission.

L’addio (di nuovo) tra Meg Ryan e John Mellencamp

Su Instagram, Meg Ryan ha pubblicato uno scatto che la ritrae ai Governor Awards. E i più curiosi non hanno potuto non notarlo: dov’è finito il suo anello di fidanzamento? Ecco dunque che il gossip s’è scatenato: con John Mellencamp è di nuovo addio?

Secondo il sito di gossip Radaronline, i due sarebbero stati ripresi nel bel mezzo d’una furiosa lite. «Ne ho abbastanza, chiudo il fidanzamento. Non ho rimpianti» avrebbe detto l’attrice, secondo quanto riferito da una fonte a Us Weekly. Meg e John stavano insieme, tra alti e bassi, da 7 anni.

Fiocco azzurro per Ricky Martin

Ricky Martin è di nuovo papà. Ad annunciarlo è stato, a mezzo social, lui stesso. Un dolcissimo scatto lo ritrae insieme al marito Jwan Yosef e ad un frugoletto: “Nostro figlio Renn Martin - Yosef è nato”, si legge.

Per il celebre cantante è il quarto figlio: come anche i gemelli Matteo e Valentino (11 anni) e Lucia (10 mesi), anche Renn è nato da madre surrogata. Del resto, Ricky ha sempre confessato di volere una famiglia numerosa...

Il nuovo amore di Helena Bonham Carter

La sua leggendaria storia d’amore con Tim Burton è finita cinque anni fa: oggi, ecco che Helena Bonham Carter ha ritrovato la felicità, e il merito è di un… toy boy! Intervistata da Harper’s Bazaar UK, che l’ha eletta “donna dell’anno”, l’attrice ha confessato di essere innamoratissima di Rye Dag Holmboe.

Così descrive la sua storia con lo scrittore norvegese, di 21 anni più giovane: «Sono molto contenta di avere qualcun altro al mio fianco. È stata un po’ di magia inaspettata nella mia vita».