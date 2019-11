I migliori look agli MTV EMA 2019

Domenica 3 novembre, all’interno del FIBES Conference and Exhibition Centre di Siviglia, è andata in scena l’edizione 2019 degli MTV EMA, gli MTV Europe Music Awards.

Chi ha trionfato? Tra gli altri, Billie Eilish per la miglior canzone con “Bad Guy” e come miglior rivelazione, Shawn Mendes come miglior artista, Taylor Swift per il miglior video con la sua “Me!”, Mahmood come Best Italian Act. Ma, a far parlare, non sono state solamente le canzoni in gara. Come ogni red carpet che si rispetti, al centro dell’attenzione sono finiti i look.

Il Best Look è quello di Halsey

Non solo ha trionfato nella categoria Best Pop: Halsey, cantautrice americana classe 1994 in vetta alla Billboard Hot 100 con la sua “Without me” nel 2018, si è aggiudicata anche il titolo di Best Look. A firmare il suo look, decisamente originale con la gonna asimmetrica e la maglietta grintosa nel binomio rosso-nero, la stylist Zoe Costello.

Georgina - Ronaldo, la coppia cool

La coppia può cool? Quella formata da Ronaldo e dalla bella Georgina Rodriguez. Lei in abito lungo blu elettrico, lui in completo rosso e t-shirt bianca, sembravano usciti da un quadro di Mondrian. La modella era agli MTV EMA 2019 per presentare il Best Collaboration Award, e il calciatore ha commentato con un: “Orgoglioso di te, amore”.

Miniabiti, maniche balloon e pailettes

Le tendenze più forti viste sul red carpet? Miniabiti con maniche balloon e paillettes. Portavoci della prima sono state star come Sofia Reyes col suo nero corto dai dettagli barocchi, Paz Vega super chic coi suoi pois Dolce&Gabbana, e il sempre poco sobrio Pabllo Vittar che - agli altissimi stivali in vernice nera di Lucas Regal - ha abbinato un abito in latex strappato di Rober Dognani.

Team paillettes invece per Nicole Scherzinger, in Tom Ford cortissimo e rosso fuoco, e per Maruv, col suo lungo abito cangiante sopra un body in latex nero dai guanti incorporati.

I look più audaci

Non sono certo mancate, come su ogni red carpet, le scelte “coraggiose”. La supermodella britannica Leomie Anderson ha sfoggiato un abito scultura scelto per lei da Calvino Paleye e firmato Iris van Herpen, Elettra Lamborghini ha optato per una scollatura esplosiva sfilando al fianco del suo Afrojack.

Look audace anche per Jasmine Sokko, con abito Sebastian Gunawan, scarpe Jimmy Choo e… maschera sul volto!

L’eleganza di Dua Lipa e di Doutzen Kroes

La più raffinata? Senza dubbio Dua Lipa. La pop star ha sfoggiato un originalissimo abito nero lungo sino alle caviglie, quasi castigato non fosse per la giarrettiera a vista. E l’ha abbinato ad un hair-styling perfetto, con la riga in mezzo a sottolineare gli eleganti orecchini. Un look ad effetto bondage, col corsetto in pelle e l’indiscussa originalità.

Elegante, ma molto rocker, anche la supermodella Doutzen Kroes. Per lei niente gonna, ma una straordinaria jumpsuit in pelle firmata Isabel Marant abbinata ad una coda alta che metteva in risalto tutta la bellezza del suo viso.