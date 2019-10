Hollywood: la classifica delle star che inquinano di più

Paris Hilton o Jennifer Lopez ? Bill Gates o Mark Zuckerberg ? Chi sono le star che hanno inquianto di più nel 2017? Scopriamo insieme, come ripreso anche dal magazine The Sun , i risultati dello studio effettuato dall’Università di Lund.

di Matteo Rossini

In queste ore una ricerca riguardante l’inquinamento prodotto dalle star di Hollywood (qui le foto dei costumi di Halloween più incredibili) sta tenendo banco sui principali media mondiali. L’Università svedese di Lund ha realizzato uno studio che ha analizzato i viaggi in aereo effettuati da alcune delle celebrity più famose a livello internazionale, scopriamo insieme quanto emerso.

Hollywood: la ricerca sull’inquinamento

Video musicali, shooting, eventi mondani e momenti di relax, queste sono soltanto alcune delle occasioni per le quali le star di Hollywood (qui potete trovare le foto delle coppie con vent'anni o più di differenza) avrebbero viaggiato in aereo con una compagnia di linea o utilizzando il proprio velivolo privato. L’Università di Lund ha preso in esame le miglia effettuate per poter calcolare l’inquinamento prodotto nel corso del 2017.

La ricerca accademica, ripresa anche dal magazine The Sun, è partita dai post pubblicati sui social per poter conoscere i vari viaggi effettuati e successivamente calcolare le emissioni di Co 2 .

Le star che inquinano di più

Il primo nome della lista è quello di Bill Gates che nel 2017 avrebbe preso l’aereo ben cinquantanove volte per un totale di 213.130 miglia percorse e un inquinamento pari a 1.629 tonnellate di C0 2 , numeri da capogiro se si considera, sempre stando alla ricerca effettuata, che una persona produce mediamente 5 tonnellate di Co 2 in un anno.

Al secondo posto troviamo l’esplosiva Paris Hilton che avrebbe effettuato 68 voli per un totale di 170,877 miglia, leggermente superiori a quelle di Jennifer Lopez (qui potete trovare le foto più belle della cantante al debutto di carriera) che sarebbero 138,187 sulla base di 77 voli. Nella classifica spiccano anche Oprah Winfrey e Mark Zuckerberg che conquistano il quarto e il quinto posto con 615 e 485,1 tonnellate di C0 2 .

Ecco la lista completa:

Bill Gates: 1629,4 tonnellate

Paris Hilton 1261,3 tonnellate

Jennifer Lopez 1051 tonnellate

Oprah Winfrey 615 tonnellate

Mark Zuckerberg 485,1 tonnellate

Meg Whitman 379,3 tonnellate

Karl Lagerfeld 105,8 tonnellate

Felix von der Laden 29,6 tonnellate

André Schurrle 18,3 tonnellate

Emma Watson 15,1 tonnellate