Il suo prossimo album ancora non ha una data d’uscita e intanto Adele si gode la vita condividendo dei momenti in allegria in compagnia dei suoi amici.

di Camilla Abrusci

Adele ha interrotto la sua relazione con l'ormai ex marito Simon Konecki - padre del suo unico figlio, Angelo, sei anni – e secondo quanto riferito dal magazine People sarebbe pronta a tornare a far ascoltare di nuovo la sua meravigliosa voce. Pare, infatti, che la cantante britannica abbia ormai quasi ultimato un nuovo album di inediti in studio, ideale seguito del fortunato "25" del 2015. Intanto si sta godendo dei momenti di spensieratezza con i suoi amici più cari.

Adele: la rinascita dopo la separazione

Le nozze con il suo storico fidanzato sono durate solo tre anni. Nell'aprile del 2019, infatti, Adele ha annunciato la fine del suo matrimonio cogliendo tutti di sorpresa. A soli cinque mesi dalla separazione, Adele e consorte hanno poi ufficialmente avviato le pratiche per il divorzio. Da qualche mese però pare che la vita sentimentale della cantante abbia avuto una svolta positiva: stando a quanto riportato da diversi tabloid internazionali, avrebbe iniziato a frequentarsi in maniera sempre più assidua con Skepta, classe 1982.

Adele: il dimagrimento

Da quando Adele si è lasciata con l’ormai ex marito, ha iniziato a seguire una corretta alimentazione e soprattutto si è affidata al "Reformer Pilates", un macchinario che prevede una serie di esercizi per tutto il corpo, tramite un attrezzo progettato appositamente per rafforzare, tonificare, allungare e modellare attraverso dei movimenti ben precisi. I risultati sono incredibilmente già visibili sul corpo della cantante, che in pochissimo tempo ha perso oltre sei chili. Le foto che nelle ultime ore stanno circolando sul web lo dimostrano.

Adele mercoledì sera era tra gli invitati del 33esimo compleanno dell'amico rapper Drake. La festa si è tenuta presso gli studi Goya di Hollywood e la cantante per l’occasione ha sfoggiato un bellissimo abito di velluto nero Etro, che lasciava scoperte le spalle e metteva in risalto la sua nuova silhouette.

Adele: lo scatto social

Tornata a casa Adele ha condiviso una foto sul suo seguitissimo profilo Instagram, vanta 31 milioni e 900mila follower, che ha fatto subito il pieno di like. La cantante appare con gli occhi chiusi mentre "fa boccuccia" e si paragona a Sharon Stone. Ad accompagnare l’immagine, una didascalia molto divertente: “Di solito piangevo, adesso sudo", seguita dall'hashtag #gingermckenn, in omaggio all'iconico personaggio del film del 1995 "Casino" interpretato proprio dall’attrice americana. La star ha continuato: "Buon compleanno a una delle persone più gentili e divertenti che abbia mai incontrato @champagnepapi”. Tra i tanti ospiti alla festa c’erano anche Chris Brown, Kylie Jenner, Snoop Dogg e French Montana.

Alla fine del party Drake ha voluto ringraziare tutti condividendo sui social una serie di scatti della serata passata in compagnia dei suoi più cari amici.