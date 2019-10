Alexander Rodriguez: chi è il fidanzato di Jennifer Lopez

di Matteo Rossini

Jennifer Lopez e Alexander Rodriguez formano una delle coppie più glamour e amate del mondo dorato di Hollywood. Il loro amore, sbocciato nel 2017, ha catalizzato subito l’attenzione dei media internazionali, scopriamo tutto sulle loro vite sentimentali.

Jennifer Lopez: la vita sentimentale

Jennifer Lopez (qui potete trovare le sue foto al debutto di carriera) è tra le star più brillanti, famose, amate, influenti e di successo degli ultimi decenni. Nel corso degli anni la cantante, attrice, ballerina e imprenditrice si è imposta come un’icona nel mondo dell’intrattenimento raggiungendo successi nelle chart musicali, nei botteghini internazionali e sulle passerelle.

Se da un lato la carriera di Jennifer Lopez è stata sempre sotto la lente d’ingrandimento, dall’altro anche la sua vita sentimentale non è stata da meno. La prima relazione nota dell’artista è quella con Ojani Noa con cui convola a nozze il 22 febbraio 1997, purtroppo però non tutte le favole hanno il lieto e dopo un anno la coppia decide di separarsi.

Il 1999 è l’anno della grande esplosione mediatica della cantante che debutta sul mercato discografico con il singolo “If You Had My Love”, nel frattempo l’artista inizia una relazione Puff Daddy riempendo pagine di tabloid e magazine ma nel 2001 la storia si conclude.

Il 29 settembre 2001 Jennifer Lopez convola all’altare per la seconda volta con Cris Judd, ma nel giugno 2003 la coppia decide di prendere strade separate, arriviamo poi al 2004 quando la cantante di “Get Right” inizia una delle sue relazioni più famose, ovvero quella con l’attore Ben Affleck con cui fa coppia fissa fino al 2004.

Qualche mese dopo l’artista si sposa, per la terza e ultima volta, con Marc Anthony, padre dei due gemelli nati nel 2008, tuttavia dopo sette anni di amore la coppia decide di separarsi. Dal 2011 al 2016 il cuore di Jennifer Lopez ha battuto per il ballerino Casper Smart, mentre dal 2016 la cantante è fidanzata con Alexander Rodriguez.

Alexander Rodriguez: chi è il fidanzato di Jennifer Lopez

Alexander Rodriguez nasce il 27 luglio 1975 a New York, Stati Uniti d’America. Fin da piccolo il ragazzo mostra una forte passione per il baseball che nel giro di poco tempo diventa il suo grande more.

A-Rod, questo il suo soprannome, inizia ad allenare il suo talento sempre di più cominciando a ottenere importanti riconoscimenti che in seguito lo porteranno a militare all'interno di alcuni dei club più prestigiosi al mondo, il resto è storia: Rodriguez diventa uno dei giocatori di baseball più ammirati di sempre trasformandosi in una vera e propria icona nel mondo dello sport.