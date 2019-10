Lady Gaga e Dan Horton si sono lasciati

Nelle ultime ore Lady Gaga sta facendo parlare molto di sé per diversi episodio che la stanno rendendo protagonista del gossip. Negli scorsi giorni la rivista americana Us Weekly ha lanciato l'indiscrezione secondo cui la cantante e il musicista Dan Horton si sarebbero lasciati e pare che la stessa protagonista del film “A star Is Born” abbia confermato.

Lady Gaga: l’amore prima di Dan Horton

La vita sentimentale di Lady Gaga sembrerebbe non trovare pace. Dopo un lungo periodo da single, lo scorso anno la star che qualche giorno fa è stava vittima di un incidente sul palco durante un suo concerto (qui potete leggere l’intera notizia) ha iniziato una storia d’amore con l’italiano e celebre agente delle star Christian Carino. Sembrava che le cose tra i due andassero a gonfie vele tanto da annunciare e programmare il matrimonio ma poco prima della notte degli Oscar, che ha visto trionfare lady Germanotta con la sua partecipazione al film “A Star Is Born” in coppia con Bradley Cooper, dal suo anulare è sparito improvvisamente lo zaffiro rosa da 12 carati circondato da una corona di diamanti che il suo promesso sposo le aveva regalato e poco l’artista ha annunciato la fine della sua relazione. In molti hanno pensato che la vicinanza al bellissimo attore durante le riprese del film avesse fatto scattare la scintilla, tanto che si è iniziata a diffondere la voce che anche Cooper si fosse lasciato con Irina Shayk. La cantante e l’attore hanno sempre smentito le dicerie, affermando di essere solo ottimi amici.

Lady Gaga e Dan Horton: la breve relazione

Mentre le voci sul presunto fidanzamento tra Lady Gaga e Bradley Cooper si facevano sempre più insistenti, nel corso dell’estate l’icona mondiale del pop è stata beccata con l’ingegnere del suono Dan Horton. A distanza di pochissimi giorni la coppia ha ufficializzato il loro legame, ma nemmeno questa relazione pare sia andata a buon fine: secondo quanto diffuso da Us Weekly i due artisti si sarebbero lasciati e a confermare la notizia ci sarebbe stata una Instagram Stories che la stessa Lady Gaga avrebbe fatto durante l’addio al nubilato di una sua cara amica:

“Posso anche non star bene, ma non potevo mancare all’addio al nubilato della mia migliore amica. Queste siamo noi. Io, una ragazza single, e una donna sposata”. Queste le parole della cantante.