Debora Caprioglio: età, vita privata e carriera

Debora Caprioglio è una delle scoperte di Tinto Brass, ma nel corso degli anni la sua carriera si è svilluppata anche in ambiti diversi: dal teatro alla televisione. Scopriamo insieme qualcosa in più sull’attrice.

Debora Caprioglio è nata a Venezia nel 1968 e sicuramente la sua bellezza ha velocizzato la sua carriera di attrice iniziata subito dopo aver vinto al concorso "Un volto per il cinema".

Gli esordi

Era da poco diventata maggiorenne quando Debora Caprioglio ha deciso di partecipare ad uno dei concorsi Nazionali di bellezza e talento più importanti d’Italia, arrivando in finale e aggiudicandosi il primo posto che le ha permesso di entrare a far parte del meraviglioso mondo della settima arte e di conoscere l’attore e regista tedesco Klaus Kinski. A pochi giorni dal loro primo incontro i due hanno deciso di iniziare una storia d’amore nonostante la sostanziale differenza di età (ben 42 anni). La bellissima attrice veneta ha iniziato a lavorare al fianco del suo compagno nel film "Grandi cacciatori" di Augusto Caminito, e in "Kinski Paganini", presentato anche al Festival di Cannes. La relazione dopo qualche anno è giunta al capolinea e la carriera della bellissima italiana ha avuto una svolta dopo essere stata notata da Tinto Brass. Come più volte ha ricordato la Caprioglio, il famoso regista l’ha cercata chiamandola direttamente a casa sua e dopo qualche tentennamento ha accettato la sua proposta. Ha iniziato a lavorare in pellicole erotiche come “Paprika” del 1991, ma a distanza di un paio d’anni da quel genere di film ha deciso di cambiare totalmente rotta e ha iniziato a lavorare anche in film completamente diversi dai quelli precedenti.

Dal cinema alla televisione

Nel 1994 Debora Caprioglio ha abbandonato per sua volontà quelle pellicole che la mostravano sensuale e accattivante e ha iniziato ad accettare ruoli in film drammatici per il grande schermo e partecipazioni a fiction televisivi e programmi di intrattenimento, senza mai pentirsi del suo passato.

Nel settembre 2008, all'età di trentanove anni, ha sposato l'attore e regista Angelo Maresca e ha continuato e continua il suo impegno a teatro che l’ha vista recitare anche accanto ad attori del calibro di Mario Scaccia, Franco Branciaroli e Mariano Rigillo. Nonostante la sua presenza in TV non sia più quella di un tempo, Debora Caprioglio è seguitissima sul suo profilo Instagram che conta più di 18mila followers. L’attrice di Mestre ama condividere con i suoi ammiratori scene di vita quotidiana, viaggi, ospitate televisive e serate che la vedono impegnata nei teatri di tutta Italia. Oggi, a 51 anni, non è più ricordata solo come l’attrice di film erotici ma come una talentuosa attrice e showgirl.