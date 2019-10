Riccanza Deluxe: le anticipazioni della seconda puntata

Tra luccichii e shopping sfrenato, proseguono i nuovi episodi della serie più sfarzosa della tv: #Riccanza , che alla sua quarta stagione si presenta più scintillante che mai e diventa... Deluxe! Dopo una partenza col botto, martedì 15 ottobre alle 22.00 su MTV (canale Sky 130) – e disponibile anche in streaming su Now Tv – va in onda in prima tv assoluta il secondo episodio della serie cult incentrata sulle vite di un gruppo di giovani rampolli italiani.

Nel secondo episodio, la new entry del gruppo Princess Camilla non ha tempo da perdere e si prepara a intraprendere una nuova missione di shopping decisamente deluxe.

Farid, come annunciato nel primo episodio, dopo essere tornato single ha deciso di entrare in modalità “dietanza” e ora si impegna per non disattendere i suoi obiettivi. Ci riuscirà?

Arriva poi il momento di scoprire che cosa hanno in serbo per noi due volti storici del pianeta #Riccanza: Cristel e Nicolò. Da fashion addicted a boss lady, Cristel ha tante novità da raccontare, in primis una nuova e incontenibile passione che ha scoperto da poco. Nicolò, invece, dichiara di non aver ancora trovato l’anima gemella… nell’attesa, si gode momenti di relax decisamente luxury insieme a una delle donne più importanti della sua vita.

Nel frattempo, le sorelle Alessia e Giorgia passeggiano per le strade della loro città natale, Busto Arsizio, progettando la conquista del mondo.

E Tommaso? Spogliato di ogni lusso e agio, è pronto per iniziare il suo percorso di purificazione all’interno del #Riccanza Rehab.

Diventato ormai un cult, tra i programmi di maggior successo di MTV, con la nuova stagione #Riccanza Deluxe continua a dare spazio alle storie dei giovani protagonisti accomunati da una ricchezza sfrenata e dalla passione per i social media. In compagnia di nomi già conosciuti e di ben tre new entries, tra lusso, benessere, hashtag e l’immancabile “Dompe” sempre in fresco, se ne vedranno delle belle!

Il secondo episodio di #Riccanza Deluxe va in onda in prima tv assoluta martedì 15 ottobre alle 22.00 su MTV (canale Sky 130).

#Riccanza Deluxe è un programma realizzato dalla casa di produzione Nonpanic Banijay.