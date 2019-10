Fedez compie 30 anni: viaggio in Oman con Chiara Ferragni

Per il suo trentesimo compleanno Fedez è volato in Oman con Chiara Ferragni e alcuni amici. Un viaggio da sogno per una tappa importante nella vita del rapper

Nato il 15 ottobre 1989, Fedez ha raggiunto la tappa dei 30 anni. Una tappa chiave per l'uomo e l'artista, che avrà modo di guardarsi alle spalle e valutare quanto fatto. La sua vita ha subito svariate trasformazioni, con una carriera in costante evoluzione negli ultimi anni. Dall'underground alla prima etichetta discografica, dalla collaborazione con J-Ax al matrimonio con Chiara Ferragni, con la nascita del piccolo Leone e la tendenza a calarsi in una quotidianità sempre più social.

I 30 anni di Fedez: viaggio in Oman

Con alcuni giorni d’anticipo rispetto al suo compleanno, Fedez è partito per l’Oman per festeggiare i suoi 30 anni, al fianco di Chiara Ferragni e dei suoi amici. A organizzare il tutto è stata sua moglie, che ha voluto regalargli un’esperienza da sultano, in pieno stile Ferragnez.

Non una meta come le altre, considerando come Muscat rappresenti il “Nuovo Medio Oriente”, per così dire. Una destinazione in netta crescita, al punto da ritrovarsi nelle tendenze dei viaggi del 2019, in concorrenza con Dubai, Abu Dhabi e altre location esclusive.

Quando si parla di nuove tendenze i Ferragnez sono sempre in prima linea. Attraverso le storie Instagram hanno offerto un’intrigante analisi della loro esperienza da sogno, al fianco di amici come lo youtuber Luis Sal, protagonista di svariati video al fianco di Fedez. Tre giorni tra panorami mozzafiato e architettura da sogno. Luoghi ammalianti che è impossibile non inserire nella propria bucket list.

Tanti i momenti di puro divertimento e follia condivisi con i fan attraverso Instagram ma, al tempo stesso, spazio anche ai sentimenti. Fasi particolarmente sentite come quando la Ferragni gli scrive: “Sei famiglia, casa, mi rendi orgogliosa ogni giorno”. Nonostante abbiano dato vita a un mini impero tutto italiano, si tratta pur sempre di due giovani innamorati, sposati da non tantissimi anni, con un figlio e intenti a fronteggiare difficoltà alquanto comuni. Al di là della disponibilità economica, anche i Ferragnez sono chiamati a trovare il giusto equilibrio tra lavoro, famiglia e vita di coppia. Momenti del genere, seppur condivisi col mondo, conservano dunque una patina fatata, che il pubblico adora.

A portare le loro storie in giro per il web però sono soprattutto le storie più spontanee, folli e gioviali. Basti pensare alla risonanza mediatica che ha avuto il breve video della Ferragni che fuma da un narghilè, il che le provoca un colpo di tosse incredibilmente baritonale. Al video del marito però risponde la fashion blogger, che lo definisce “Tarzan di Rozzano” nel vederlo arrampicarsi a fatica su di una palma.

Fedez e Chiara Ferragni: turisti a Muscat

Un viaggio da veri e propri turisti per i Ferragnez, che si sono cimentati nella scoperta di luoghi fantastici, come la Grande Moschea del Sultano Qaboos, simbolo di incredibile opulenza. Giardini da sogno, marmi italiani e il secondo lampadario in cristalli Swarovski più grande al mondo.

A gite di questo genere si sono poi aggiunte fantastiche esperienze, come il giro in barca su un tradizionale sambuco in legno, godendo del panorama offerto dal Golfo dell’Oman. La Ferragni non poteva però non lasciarsi andare al momento shopping, portato a termine nel mercato più antico dell’Oma, il Souq.