A quattro anni dall’uscita del suo primo romanzo e dopo due anni di lavoro, Vanessa Incontrada presenta un nuovo romanzo.

Vanessa Incontrada nasce a Barcellona il 24 novembre 1978 e all’età di 17 anni inizia a lavorare come modella, viaggiando in tutto il mondo. Dopo alcune esperienze televisive nel nostro Paese, nel 2003 debutta sul grande schermo nei panni della bella e capricciosa non vedente di cui si innamora il timido insegnante interpretato da Neri Marcorè in "Il cuore altrove" di Pupi Avati. Tra una conduzione, una fiction e un film al cinema, Vanessa Incontrada è diventata uno dei volti più noti del nostro Paese. Brava, simpatica e genuina la bella spagnola è seguitissima anche sui social.

"Le bugie uccidono": la trama

Da questa mattina è possibile acquistare online e in tutte le edicole il libro edito La nave di Teseo + e scritto a quattro mani da Vanessa Incontrada e sua mamma Alicia Soler Noguera. A differenza del primo romanzo, molto autobiografico, in “Le bugie uccidono” si racconta la storia di due amiche, Victoria Neri (fotografa di successo) e Bibiana Clos (modella spagnola), e della misteriosa morte di una delle due.

La storia è ambientata nel maggio 2012. Victoria Neri, incinta di tre mesi, sta per raggiungere la sua migliore amica a pranzo, quando poco prima di uscire dal suo studio fotografico (gestito con l’amico Mirco Galanti) viene fermata dal commissario Giovanni Carrara che le comunica la tragica notizia: Bibiana Clos, l’amica d’infanzia che voleva incontrarla per confidarle un segreto, è stata trovata morta in casa. Sulle prime sembrerebbe che la donna abbia deciso di suicidarsi ingerendo una massiccia dose di barbiturici, ma solo scavando nel passato delle due donne e indagando sull’amicizia nata nel periodo dell’infanzia, quando entrambe vivevano ancora Barcellona, si scopre la verità.

Le critiche sui social

Con oltre un milione e mezzo di followers Vanessa Incontrada condivide le sue giornate con i suoi seguaci, pubblicando stories su Instagram che raccontano scene di vita quotidiana e fotografie in compagnia della sua famiglia. Come spesso purtroppo accade, anche l’attrice spagnola è stata più volte vittima di commenti molto cattivi da parti di alcuni leoni da tastiera che l’hanno criticata dapprima per una foto in cui si mostrava con la sigaretta tra le dita e poi per le sue forme definite “troppo abbondanti”. Oggi i commenti sul suo aspetto fisico non la infastidiscono più come una volta, ma in passato Vanessa Incontrada ha sofferto molto: “Mi hanno fatto male perché durante la gravidanza ho avuto delle problematiche serie e mangiavo di più. Se fra un anno perdo venti chili mi diranno che sono depressa, ho un amante e mi sono lasciata con mio marito. Se non ti piaccio cambi canale e vai a vedere un'altra foto”.