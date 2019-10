Giorgio Mastrota confessa: "Non sono stato un buon marito"

Negli anni ’90 la coppia era all’apice del successo: Giorgio Mastrota era tra i conduttori più presenti della TV italiana, mentre Natalia Estrada era la showgirl più richiesta.

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada: la storia d’amore

Quando nel 1992 lo showman delle televendite e la showgirl spagnola si sono sposati, erano una delle coppie più belle dello star system italiano. Entrambi in quel periodo erano presenze fisse nei programmi televisivi del nostro Paese. Il loro matrimonio, però, è naufragato dopo sei anni, durante i quali la coppia ha avuto una figlia, Natalia Junior. Giorgio Mastrota ha confessato di essere cambiato negli anni e di essere migliorato molto: “Non sono mai stato egoista, però diciamo che all’inizio della mia carriera come compagno/marito non ero il massimo, non sono stato molto bravo.” E a proposito della sua storia con Natalia Estrada ha dichiarato che “eravamo la coppia del momento, presi da questo turbinio, abbiamo bruciato le tappe molto velocemente. E’ rimasto un frutto meraviglioso che è nostra figlia e che ci ha resi nonni, ma in quel momento avevo la testa altrove”. Nonostante una separazione burrascosa, Giorgio Mastrota e Natalia Estrada hanno raggiunto un equilibrio trovando un accordo e arrivando ad un affidamento congiunto. Oggi gli ex coniugi sono nonni di Marlo, nato nel 2018, e hanno un rapporto sereno.

Natalia Estrada: ieri e oggi

Negli anni ’90 Natalia Estrada è stata un’icona della tv italiana. Durante tutto il decennio e anche fino ai primi anni 2000, la bellissima spagnola ha fatto impazzire gli italiani con il suo fisico mozzafiato, con la sua simpatia e il suo modo di fare tipico della sua terra natia. Oltre a prestare il suo volto in numerose pellicole, come nel film di successo di Leonardo Pieraccioni, Il ciclone, Natalia Estrada ha condotto molti programmi televisivi, tra i quali Il gioco delle coppie proprio con Giorgio Mastrota. Oggi gestisce un maneggio con il marito Andrea Mischianti e si dedica alla sua grande passione, l’equitazione. “Vivo in campagna con cani, cavalli e bestiame e non ho bisogno di vacanze perché cerco di godere ogni giorno delle soddisfazioni che mi offre questa mia scelta di vita. Nei fine settimana mio marito e io ci spostiamo per l’Italia tenendo corsi di equitazione e lavorando con il bestiame”, ha dichiarato di recente.