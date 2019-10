Christina Aguilera ha pubblicato da poco "Haunted Heart", canzone inclusa nella colonna sonora del film d’animazione ‘The Addams Family’ e da luglio è impegnata nel suo lungo tour che vedrà la fine il 6 marzo 2020 a Las Vegas.

L’incidente durante il concerto

Venerdì sera, durante il suo spettacolo al Planet Hollywood di Las Vegas, la 38enne musicista newyorchese è stata protagonista di un siparietto imbarazzante. Stava cantando uno dei suoi successi musicali, avvolta in un lungo abito blu, ma la performance è stata caratterizzata da un imprevisto: un movimento un po’ troppo deciso della cantante ha fatto in modo che si allargasse il vestito all’altezza del seno, lasciando molto poco spazio alla fantasia. Infatti, mentre Christina Aguilera eseguiva la coreografia durante l'esibizione, il bustino del costume blu ha ceduto all'improvviso, facendo vedere i cerotti copri-capezzolo. La popstar americana ha continuato a cantare come se nulla fosse, ignorando l’accaduto e proseguendo con l’esibizione. Il concerto, a tema spaziale, è stato caratterizzato da tantissimi cambi d’abito. Prima di calcare il palco, Christina Aguilera si è presentata con un lungo soprabito rosso lucido senza indossare apparentemente nulla sotto, sexy e provocante più che mai, per poi iniziare lo spettacolo e cambiare per ben otto volte l’abito, passando da scollature profonde a tute luccicanti.

I successi di Christina Aguilera

Ha da poco festeggiato 20 anni di carriera che l’ha vista vincitrice di cinque Grammy Awards. La popstar ha collezionato più di 250 dischi tra oro, platino e multiplatino vendendo più di 100 milioni di dischi tra album e singoli. Ha inoltre vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un Latin Grammy Awards, due Billboard Music Award, tre MTV Video Music Awards e due MTV Europe Music Awards. Una scalata, la sua che l’ha vista protagonista della scena musicale internazionale già dal suo album di debutto “Christina Aguilera” del 1999. E’ l'album di maggior successo della cantante con i singoli Genie in a Bottle, What a Girl Wants e Come on Over Baby (All I Want Is You). La canzone che ha segnato la sua carriera è Beautiful, contenuta nell’album Stripped del 2002, e ritenuta da molti fan come “la canzone di Christina Aguilera”. Scritta da Linda Perry, è un inno contro le discriminazioni esaltato dalla straordinaria vocalità della popstar statunitense. Nel 2018 è uscito il suo ottavo album in studio, Liberation, che da luglio sta portando in giro per il mondo con il suo lunghissimo tour.

Il tour mondiale escludendo l’Italia

Ha lasciato l’amaro in bocca la decisione della cantante americana di escludere dal suo lunghissimo tour il nostro Bel Paese. I fan italiani per poter assistere a uno dei suoi concerti dovranno necessariamente andare all’estero, in quanto (almeno fino a questo momento) non sono previste date in Italia. Di seguito tutte le date del tour: