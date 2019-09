Le fan di Cesare Cremonini possono mettersi l’anima in pace. Per chi ancora non lo sapesse...si è fidanzato. Lei si chiama Martina Margaret Maggiore, è di Rimini, vive a Bologna dove studia all’Università e tra i due ci sono diversi anni di differenza. I primi sospetti ci sono stati al matrimonio di un collaboratore del campione della Moto GP Valentino Rossi, in cui Cesare Cremonini è apparso accanto alla bellissima mora. Quello che prima era un sospetto adesso è ufficiale: il trentanovenne cantautore bolognese, dopo diversi flirt e un periodo in cui è stato solo, adesso non è più single.

La foto su Instagram

A rendere pubblica la notizia è stato proprio Cesare Cremonini, che poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo social una foto che lo ritrae allo stadio in compagnia di una bellissima ragazza. La stessa che era presente al matrimonio tra Alessio Salucci, meglio conosciuto come Uccio, e Pamela Severini.

“E quella è la curva dei regaz…” è la didascalia che il cantante ha aggiunto sotto alle due immagini postate su Instagram: la prima, mentre indica qualcosa alla sua bella Martina; la seconda in cui mostra cosa le stava facendo vedere, ovvero la curva dello stadio Renato Dall'Ara, teatro di uno splendido concerto di Cesare Cremonini che si è tenuto il 26 giugno 2018.

I commenti delle fan

Se quindi fino a ieri questo amore lo conoscevano in pochi, adesso è noto a tutti. “Scusa ma lei chi sarebbe”, “Non penso di riuscire a superare questa cosa”, “ Non pensavo sarebbe mai arrivato questo momento”: sono solo alcuni dei commenti che le sue fan hanno lasciato sotto le foto. Inoltre, Cesare Cremonini ha dato anche a possibilità ai suoi followers di fargli qualche domanda su Instagram e se in molti hanno chiesto informazioni sul prossimo tour, a chi gli ha sottolineato quanto la sua fidanzata sia una donna fantastica, lui ha risposto con un cuore e una frase della canzone di Bob Dyan: “I once loved a woman, a child I’m told”.

Cesare Cremonini: il nuovo tour

In questi giorni l’ex Lunpop ha fatto sapere ai fan che si sta preparando al nuovo tour negli stadi: “Stiamo definendo le prime idee e i progetti per il nuovo palco di #Cremonini2C2CSTADI!! È sempre un momento un po’ magico per me, perché a questi giocattoli giganti voglio bene. Le immagini mi restano attaccate agli occhi per giorni, le parole pronunciate in tante riunioni si trasformano in forme e costruzioni, e così un nuovo grande spettacolo prende forma! Ma è ancora più bello poter chiudere gli occhi e sentire già la nuova musica. Danzare con lei.”