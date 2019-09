Victoria Beckham è stata protagonista di una lunga intervista al magazine Glamour UK al quale ha confessato alcuni dettagli sul suo passato e di come la vita l’abbia resa la donna forte che conosciamo oggi.

Posh Spice (qui potete trovare tutte le sue foto più belle dai tempi delle Spice Girls a oggi) è una delle icone della moda più influenti e popolari dello showbiz, ogni sua collezione fa il giro del mondo ottenendo l’attenzione mediatica di tutti i principali network e pochi giorni fa l’ex cantante e ora imprenditrice ha anche lanciato la sua linea beauty.

Victoria Beckham: “Tutti noi abbiamo le rughe”

Nel corso dell’intervista Victoria ha parlato di come si senta ora e di come per lei sia fondamentale prendere atto di se stessi e delle imperfezioni: “Non c’è niente di più liberatorio di capire chi siamo a quarantacinque anni, prenderne atto e sentirsi sicuri di se stessi. Lavorare con il mondo beauty mi ha aiutato molto con questo, è stato davvero liberatorio. Voglio condividere con il mondo il messaggio che tutti dovrebbero sentirsi la versione migliore di se stessi. Guardiamo ciò che abbiamo. Voglio dire alle persone di prendere atto di chi sono. Sì, tutti noi abbiamo le rughe, è normale!”.

Successivamente Posh Spice ha discusso dell’importanza di condividere messaggi positivi con le generazioni più giovani, tra i vari temi l’attenzione ambientale per il pianeta “Guardo i bambini e vedo che le scuole stanno facendo davvero un buon lavoro nell’educazione alla sostenibilità ambientale. L’altro giorno io e Romeo abbiamo discusso proprio di questo, l’argomento è iniziato da un suo paio di scarpe realizzato con plastica proveniente dall’oceano. Anche Harper ne parla”.

Victoria: "Non potrò mai dimenticarlo"

In seguito Victoria ha parlato del periodo che l’ha resa la donna che è oggi: “A scuola non sono mai stata la ragazza popolare e non ho mai avuto la strada spianata per tutte le volte che mi è stato detto di no. Ora non mi sento più fuori posto. In passato sì, e non potrò mai dimenticarlo. A scuola sono stata bullizzata molto mentalmente e fisicamente e di questa ne parlo con Harper e di come le ragazze dovrebbero essere buone con le altre ragazze, utilizzo la mia esperienza e la condivido”.

Infine l'imprenditrice ha concluso: “Quella esperienza mi ha reso insicura ma mi ha anche fatto realizzare che se vuoi qualcosa, devi lavorare sodo per ottenerlo”.