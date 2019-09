Alta, bionda, occhi azzurri e fisico mozzafiato. Il suo vero nome è Elisia Todesco, ma per tutti è Taylor Mega. E’ conosciuta soprattutto per i suoi numerosi flirt con personaggi molto noti del mondo dello spettacolo: primo fra tutti Flavio Briatore, ex team manager in Formula 1 della scuderia Benetton e poi Renault F1.

Taylor Mega, il gossip

Quasi 2 milioni di followers su Instagram in cui condivide foto nelle quali ostenta la sua ricchezza e giornate che si dividono tra servizi fotografici, party e shopping. Da ieri il suo account è stato reso privato, quindi chi non la seguiva adesso non può visualizzare i suoi post, perché nelle ultime ore è al centro del gossip. Il settimanale diretto da Signoretti ha pubblicato delle foto in cui Taylor Mega bacia un’altra ragazza. Nulla di male se non fosse che la bellissima bionda dal nome hollywoodiano abbia sempre manifestato il suo interesse verso l’altro sesso, tanto da diventare nota proprio per le sue chiacchieratissime relazioni con imprenditori e cantanti famosi (ultimo fra tutti Tony Effe, componente della Dark Polo Gang). Nella giornata di ieri la venticinquenne udinese ha commentato le foto rese pubbliche e sbattute in copertina e tutto quello che adesso sta succedendo nella sua vita.

Taylor Mega, lo sfogo su Instagram

Prima di rendere privato il suo account la showgirl ha fatto diverse stories durante le quali spiegava che i suoi genitori e tutta la sua famiglia non fossero a conoscenza della sua attuale vita sentimentale, ragion per cui le foto del bacio con la barese Giorgia Caldarulo hanno destabilizzato tutti e creato un po’ di tensione in casa. “La situazione è un po’ complessa”, ha spiegato prima di chiudersi in se stessa. A far parlare ancora di più, fino a gridare allo scandalo, sono state le dichiarazioni dell’ex gieffina Erica Piamonte. La ragazza, dichiaratamente bisex, ha reso noto che tra lei e l’influencer ci fosse un legame molto particolare (che non può essere considerato una semplice amicizia) che durava da diversi mesi e che non fosse assolutamente a conoscenza dell’esistenza della bella brunetta pugliese. Dopo diversi insulti diretti alla (ex?) fidanzata e confessioni inconfessabili, anche quella che sembrerebbe la nuova fiamma dell’ex fidanzata del rapper Sfera Ebbasta ha dichiarato che non sta passando un bel momento e che tutto questo polverone è controproducente per tutti.