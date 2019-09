Andrea Delogu: "Se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la panciera"

Andrea Delogu, classe 1982, è tra i volti del mondo dello spettacolo più amati e seguiti dal pubblico italiano. La conduttrice vanta anche un grande successo social, infatti il suo profilo Instagram conta oltre 200.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita. Nelle scorse ore una foto di Andrea ha fatto il giro del web ottenendo numerosi consensi, infatti al momento il post conta oltre 27.000 like e più di 1.500 commenti.

Andrea Delogu: “Escamotage per compattare il tutto”.

Ieri pomeriggio Andrea ha postato un selfie scattato in bagno in cui mostra fieramente la panciera utilizzata durante la messa in onda di programmi tv. La ragazza ha rivelato di non voler assolutamente privarsi di un buon piatto di pasta e di preferire quindi l’uso di un piccolo stratagemma per apparire sempre impeccabile.

Andrea Delogu ha scritto ai fan: “Ieri ho postato questa foto nelle storie con la dida “I love Pancerina” e ragazze, mi avete scritto in tantissime stupite nel vedere che un asso nella manica sia proprio la guaina alla Beyoncé. Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate) pancere, reggiseni pushup e sopratutto luci giustissime”.

Andrea Delogu: “È come voler assomigliare ad un filtro instagram”

La ragazza (qui potete trovare tutte le foto più belle di Andrea Delogu) ha poi continuato parlando delle dirette televisive in cui tutto è impeccabile: “Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro instagram, è impossibile. È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un “costume”, un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume”.

Infine Andrea ha concluso il messaggio: “Insomma se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la panciera e non rinuncio al piatto di pasta e so che mi capite. Vi amo”.