Sabrina Salerno, la foto che ha fatto impazzire i social

Se nelle scorse ore la bellissima Jennifer Lopez ha infiammato i social pubblicando una foto in cui mostra il fisico perfetto, Sabrina Salerno non è stata assolutamente da meno.

La cantante e showgirl, classe 1968, è tra i simboli della bellezza italiana nel mondo. Nel corso della carriera Sabrina ha fatto girare la testa a milioni di persone grazie a un mix perfetto di sensualità, talento e simpatia imponendosi come una delle artiste del Bel paese più famose a livello internazionale.

Sabrina Salerno: icona pop internazionale

L’affermazione di Sabrina (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) avviene come cantante, siamo nel 1986 quando l’artista pubblica il primo singolo “Sexy Girl”, ma la popolarità arrivasuccessivamente con il brano “Boys (Summertime Love)” che scala le classifiche del Vecchio Continente raggiungendo anche il podio della chart inglese e vendendo centinaia di migliaia di copie, tra i riconoscimenti ottenuti troviamo anche un disco d’oro in Francia per aver venduto oltre 500.000 copie. Negli anni successivi Sabrina continua a portare alta la bandiera della musica dance italiana nel mondo come solo poche altre artiste hanno saputo fare.

Nel 1991 Sabrina si unisce a Jo Squillo per salire sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Siamo donne”, una delle canzoni italiane più famose di sempre, l’accoglienza dal parte del pubblico è straordinaria.

Negli anni successivi la cantante continua a dedicarsi alla musica riscuotendo ottimi consensi da parte del pubblico e della critica, come ad esempio per la cover di “Erase/Rewind” del gruppo svedese The Cardigans e per la collaborazione con Samantha Fox sulle note di “Call Me” dei Blondie.

Sabrina Salerno: la foto che ha fatto il giro del web

Nei giorni scorsi Sabrina ha infiammato i social postando uno scatto che ha subito fatto il giro del web. La foto ritrae la bellissima artista in una posa sensuale. Immediata la risposta da parte del pubblico che ha commentato il post sottolineando la sua bellezza senza tempo. Al momento la foto conta oltre 24.000 like.