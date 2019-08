Entrambi pugliesi, hanno frequentato le scuole superiori insieme. Lei, prima che lei si sposarsi con l’ex marito Dario Acocella, è stata fidanzata per diverso tempo con lui, ex calciatore .

Bianca Guaccero e Nicola Ventola si conoscono da quando erano due ragazzini, addirittura sono stati una coppia in passato, e dopo la fine della loro storia d’amore il rapporto si è trasformato in una bellissima amicizia. Quando tornano nell’amata Puglia, infatti, non perdono occasione per incontrarsi e passare del tempo insieme. Proprio in questi giorni sono stati visti insieme: tra i due c'è solo una bellissima amicizia, o qualcosa di più?

Lei è single da due anni dopo la fine del matrimonio con Acocella, ha una figlia, Alice, di quattro anni, ed è tornata da poco in TV come presentatrice. Sempre attenta a preservare la sua vita privata, dalla rottura con il suo ex marito non è mai stata legata a nessun altro uomo (per quello che sappiamo). Solo lo scorso anno le è stato attribuito un flirt con Luca Bizzarri, smentito poco dopo e categoricamente. Lui invece, dopo aver appeso le scarpe al chiodo, attualmente riveste il ruolo di opinionista sportivo. È sposato con la modella svizzera Kartika Luyet ed è padre di Kelian.

Sotto le foto che entrambi condividono sui social spuntano sempre i loro rispettivi “like” ma non è tutto. Non c’è nessun ritorno di fiamma quindi, solo incontri sporadici (seppur lontano da occhi indiscreti) tra due ex innamorati e adesso ottimi amici.

Il profilo Instagram di Bianca Guaccero

Il profilo Instagram di Nicola Ventola

Bianca Guaccero: vita privata e carriera

E’ nata a Bitonto il 15 gennaio 1981 e ha dimostrato diverse volte la sua ecletticità: attrice, presentatrice, ballerina, cantante e da poco anche scrittrice. Una donna dalle mille sfaccettature in grado di condurre e portare avanti senza problemi un programma televisivo. La sua carriera è iniziata nel 1999 e da allora non si è mai fermata: protagonista di diverse serie tv, attrice di teatro ma anche di cinema, nell’ultimo periodo sta dimostrando di essere anche una bravissima e spigliata conduttrice.

Nicola Ventola: vita privata e carriera

L’ex attaccante è molto riservato e della sua vita privata si conosce pochissimo. E’ nato a Grumo Appula il 24 maggio del 1978 e ha iniziato la sua carriera sportiva nella squadra della sua città, Bari. All'epoca aveva sedici anni, e fino al 2011 ha prestato il suo talento a diverse squadre italiane: Reggina, Inter, Bologna, Atalanta e per concludere al Novara.