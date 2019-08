Dopo una fuga in Puglia l’ex miss Italia ha fatto tappa in una delle più belle isole siciliane. Eleonora Pedron da ferragosto sta trascorrendo dei giorni tra i muri a secco, i giardini panteschi e i dammusi di Pantelleria, condividendo il tutto sui suoi social. Negli scatti e nelle instagram stories appare sempre sola e mai in dolce compagnia. A distanza di qualche ora anche l’attore Fabio Troiano ha condiviso un'immagine in cui si fa immortalare davanti all’arco dell’elefante, proprio dove anche l’ex moglie di Max Biaggi aveva posato in precedenza. A confermare le voci della presunta relazione tra i due ci hanno pensato i fotografi del settimanale Chi, che hanno immortalato il bacio appassionato della neo coppia.

La passione è scoppiata durante un bagno nelle cristalline acque siciliane. Lei in un due pezzi rosso, lui in un costume azzurro e cappellino in testa per proteggersi dal sole. I baci e le effusioni sono continuati anche mentre i due lasciavano la spiaggetta su cui si erano fermati.

La relazione sarebbe iniziata da qualche mese, dopo che Fabio Troiano ha messo la parola fine alla storia d’amore che lo legava da sei anni alla modella Anny Centis. L'ex Miss Italia invece, ha ritrovato il sorriso dopo la fine della liaison con la “Iena” Nicolò De Devitiis.

Nessun ritorno di fiamma tra la Pedron e Biaggi, dal cui matrimonio sono nati Inés Angelica e Leon Alexandre, il cuore della Pedron adesso batte solo per Troiano.