Durante lo show televisivo Watch What Happens Live, Brian Austin Green ha ammesso che lui e Tori Spelling hanno avuto una breve storia d’amore che è andata oltre le telecamere. Lo fa adesso, a distanza di anni e in occasione della messa in onda del ritorno della serie tv che lo ha reso celebre negli anni ’90. L’attore afferma che non è stata una vera e propria storia, bensì un breve flirt avuto durante le riprese di Beverly Hills 90210.

David e Donna in Beverly Hills 90210

Brian Austin Green era David Silver, il più giovane del gruppo, un ragazzo buono, protettivo e tranquillo, ma molto fragile. David è il fratellastro di una delle ragazze più amate del gruppo, Kelly. Il padre di lui e la mamma di lei hanno una relazione dalla quale nasce Erin e si sposeranno. David è un appassionato di musica e sarà la voce del West Beverly High e della radio dell'università. Durante tutta la serie tv avrà delle relazioni con Clare, Valerie, Gina e altre ragazze di passaggio, ma è Donna Martin a cambiargli la vita.

Tori Spelling invece interpretava Donna Martin, la svampita del gruppo. Donna si innamora e ha una storia all'inizio con David Silver ma dopo poco si lasciano. Nel corso delle stagioni ha altre relazioni, dapprima con il cantante Ray Pruit, poi con il giocatore di football Joe Bradley, poi con il pompiere Cliff e infine con Noah. David e Donna si riavvicinano e dopo poco decidono di sposarsi.

I personaggi nel reboot

In questi giorni stanno andando in onda i nuovi episodi della serie tv americana BH90210, con tutti i personaggi di 20 anni fa ad eccezione dell’amato Dylan (Luke Perry), morto proprio nei giorni in cui veniva annunciata l'uscita del reboot. David e Donna vivono in Giappone con la loro figlia. Lei è diventata una grande stilista famosa e una volta tornata a Beverly Hills rivela a Kelly di volersi trasferire definitivamente nella ricca cittadina. Inevitabilmente la decisione comporterà la fine del suo matrimonio.

Tori Spelling oggi

Nata a Los Angeles il 16 maggio 1973 ha successo nella serie tv Beverly Hills 90210. Nel 2004 sposa l'attore Charlie Shanian, dal quale divorzia nel 2006. Nello stesso anno sposa l'attore Dean McDermott e dalla loro relazione nascono cinque figli: Liam Aaron, Stella Doreen, Hattie Margaret, Finn Davey e Beau Dean.

Brian Austin Green oggi

Classe 1973, Brian Austin Green oltre alla sua partecipazione nel cast della famosa serie tv si è distinto per altri ruoli in diverse pellicole, fra le quali quello da protagonista nel film 134 modi per innamorarsi. Nel 2002 ha avuto il suo primo figlio, nato dalla relazione con l'attrice Vanessa Marcil. Nel 2010 ha sposato l'attrice Megan Fox, da cui ha avuto tre figli.