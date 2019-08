Nina Senicar in dolce attesa, ecco il fidanzato famoso

Una lieta notizia per Nina Senicar. La bellissima modella serba sarebbe in dolce attesa e forse anche in procinto di convolare a nozze. Il magazine Spy ha raccontato come la ragazza stia vivendo un periodo d’oro all’insegna di amore, pace e felicità.

Nina Senicar: la dolce attesa

Nina Senicar (qui potete trovare tutte le foto più belle della modella) è tra le celebrity più popolari in Italia. Dopo un periodo di grande successo sul piccolo schermo e al cinema, nel 2012 la modella, classe 1986, decide di trasferirsi a Los Angeles. Cupido lancia la freccia e fa subito centro, il cuore di Nina viene rapito dall’attore americano Jay Ellis, tra gli artisti emergenti più apprezzati sul suolo americano.

La coppia si conosce nel 2015 e trova subito una grande complicità, ora, dopo circa tre anni di fidanzamento, Nina e Jay starebbero per dare il benvenuto al primo figlio, la cui nascita dovrebbe avvenire verso la fine dell’anno. Alcune voci sostengono anche che i due ragazzi siano in procinto di sposarsi.

Jay Ellis: la carriera del fidanzato di Nina Senicar

Wendell Ramone Ellis Jr., questo il suo nome all’anagrafe, nasce il 27 dicembre 1981 in South Carolina. Il ragazzo si avvicina al mondo dello spettacolo come modello, ma la passione per la recitazione è troppo forte così opta per il trasferimento a Los Angeles per inseguire i propri sogni.

L’affermazione mediatica di Jay arriva all’inizio di questo millennio grazie a ruoli in serie televisive di successo. Parallelamente Jay coltiva anche la passione per il cinema ricoprendo alcuni ruoli all’interno di film di popolarità internazionale, tra questi “Escape Room”.

Il prossimo anno troveremo l’attore anche all’interno dell’attesissimo “Top Gun: Maverick”, sequel del film con protagonisti Tom Cruise e Kelly McGillis (qui potete trovare tutte le foto di ieri e di oggi dell’attrice).