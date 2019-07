Nelle ultime ore Ashley Rose è al centro dei media per i messaggi scritti su Instagram contro chi le ha rivolto insulti razzisti e maschilisti dal suo arrivo nella città partenopea. La ragazza, fidanzata del calciatore Kévin Malcuit, ha ricevuto le scuse anche dal club.

Ashley Rose: i messaggi su Instagram

Ieri sera la ragazza ha pubblicato due Instagram story sul suo profilo in cui ha parlato di come si è sentita dal suo arrivo a Napoli, questo il messaggio: “Da quando sono arrivata, i napoletani sono disgustosi con me. Sono brutta, sono la sorella del mio fidanzato perché abbiamo gli stessi capelli… Ho dimenticato, devo fare una dieta. Ma ero stata avvertita: non sono bianca e magra, con lunghi capelli lisci, ma ho dei grandi capelli afro, quando non indosso le mie parrucche, sono nera e con le forme… Non sono la classica donna del calciatore ideale qui. Mi piacciono le mie forme, amo la mia pelle, amo i miei capelli e quando vedo i tuoi commenti sono molto più bella di tutti voi perché ho l’anima più bella. Non sono in una relazione con te, quindi la tua opinione non mi interessa”.

Poco dopo la ragazza ha scritto il secondo messaggio: “Mi è stato detto prima di venire qui che i napoletani avevano la reputazione di essere razzisti, non volevo crederci, ma vedo che è vero. Non tutti per fortuna. E poi è sempre più facile dietro il suo telefono”.

Ashley Rose: la risposta della società di calcio

Nelle scorse ore il club ha mandato un messaggio di solidarietà e scuse alla ragazza attraverso il profilo Twitter ufficiale della società: “Abbiamo letto lo sfogo della fidanzata di Kévin Malcuit, che ha ricevuto insulti razzisti. Ne siano mortificati. I napoletani non sono razzisti. Ma ci possono certamente essere degli imbecillì che lo sono. E noi li condanniamo con fermezza. Scusaci Ashley”.

Ashley Rose: chi è la fidanzata di Kévin Malcuit

Ashley Rose si trasferisce a Napoli nell’agosto del 2018 a seguito dell’arrivo del fidanzato nella squadra calcistica. Ashley è una make up artist molto apprezzata e attiva sui social tanto da contare oltre 11.000 follower su Instagram con i quali condivide le sue creazioni.

Ashley non manca mai di stupire i fan pubblicando foto di look differenti e divertendosi anche a indossare parrucche con tagli di capelli diversi.