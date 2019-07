Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: il messaggio su Instagram

Purtroppo non tutte le favole hanno il lieto fine, Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati, la rottura è stata ufficializzata dalla modella tramite il suo profilo Instagram.

Benji & Fede: la loro musica

Federico Rossi, classe 1994, è tra gli artisti italiani più popolari del momento, il duo formato insieme a Benjamin Mascolo è tra le grandi rivelazioni della musica dell’ultimo periodo. Nel corso degli anni Benji & Fede hanno saputo evolversi lanciando singoli che hanno venduto migliaia di copie rendendoli tra i cantanti più amati e seguiti, soprattutto dal pubblico giovane.

Nelle scorse settimane Benji & Fede hanno pubblicato il nuovo singolo “Dove e quando” che ha subito ottenuto un ottimo risconto, ad esempio il video ufficiale ha superato oltre sedici milioni di visualizzazioni su YouTube candidandosi a tormentone dell’estate insieme a tutti gli altri grandi protagonisti, tra questi Annalisa con “Avocado Toast, Elodie e Marracash con “Margarita”, Baby K con “Playa” e Fabio Rovazzi con Loredana Bertè e J-Ax con “Senza Pensieri”

Il messaggio di Paola Di Benedetto

Questa mattina Paola Di Benedetto ha annunciato la fine ella relazione con Federico Rossi pubblicando una storia sul suo profilo Instagram che conta oltre 1.10d0.000 di follower.

La modella ha chiesto ai suoi fan di rispettare questo momento in cui la priorità è ritrovare se stessa, queste le sue parole: “La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare il rispetto, non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente ed il mio corpo, che, come alcuni di voi hanno visto, è un po’ mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me e di rispettare questo periodo. Vi mando un bacio, Paola”.

Benjamin Mascolo: la relazione con Bella Thorne

Se da un lato la storia di Federico Rossi e Paola Di Benedetto è giunta al capolinea, dall’altro la relazione tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne procede a gonfie vele (qui potete trovare le foto più belle dell’attrice).