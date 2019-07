Chiara Nasti è al centro delle polemiche per una dichiarazione in cui ha ammesso di non bere acqua da circa due anni . Non si sono fatte attendere le risposte ironiche e divertenti degli utenti social.

Chiara Nasti, classe 1998, è al centro dei media per una dichiarazione fatta sul suo profilo Instagram in cui ha ammesso di non bere acqua da circa uno o due anni. Non sono mancate polemiche a riguardo.

Chiara Nasti: “L’acqua non è di mio gradimento”

La dichiarazione di Chiara è arrivata come risposta al commento di una fan che parlava di smagliature e cellullite: “Anche tu hai le smagliature e la cellulite, allora mi sento meno sola”. L’influencer ha risposto lasciando di stucco numerosi utenti, queste le sue parole: “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano, io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1/2 anni, bevo acqua di cocco o coca cola! Noi siamo quello che mangiamo”.

La reazioni social alla dichiarazione di Chiara Nasti

La risposta di Chiara non è passata inosservata al popolo social che ha subito ripreso le sue affermazioni che in pochissimo tempo hanno fatto il giro del web, complice anche la grande esposizione mediatica della ragazza che ha un profilo Instagram con oltre 1.700.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra viaggi, shooting e momenti di relax.

Le risposte da parte degli utenti social non si sono fatte attendere e la maggior parte di essi hanno espresso grande perplessità per le parole sottolineando come invece bere acqua sia di assoluta e fondamentale importanza per l’organismo.

I meme più divertenti sulla questione

Parallelamente gli utenti dei social hanno iniziato a esprimere le loro opinioni sulla vicenda pubblicando meme, video e gif dal tono ironico e divertente sulle parole dell’influencer.

Alcuni si sono soffermati sulla reazione che potrebbe avere Chiara (qui le sue foto più belle) alla vista di un bicchiere d’acqua, ovvero una corsa a gambe levate, altri hanno invece ipotizzato di essere i suoi reni in attesa di acqua da anni. Abbiamo scelto i meme più divertenti pubblicati su Twitter.