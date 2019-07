Justin Bieber, selfie nel deserto con la moglie: "Il tempo con te rinfresca la mia anima"

Un tramonto mozzafiato, un deserto da scoprire e in primo piano - più innamorati che mai - loro, Hailey Baldwin e Justin Bieber.

"Questi sono i momenti in cui vivo... solo il tempo con te rinfresca la mia anima” scrive nella didascalia dello scatto postato su Instagram il cantante di «What Do You Mean». “Sei fuori dal mio campionato e sto bene con te. Tu sei mia e io sono tuo”.

Non a caso, lo scorso marzo, Bieber aveva annunciato l’intenzione di prendersi un periodo di pausa dalla musica per concentrarsi sulla propria famiglia. E, al netto di «I Don’t Care» in ha duettato con Ed Sheeran, così sta facendo.

Justin Bieber: l’intenzione di focalizzarsi sulla famiglia

“Per tutta la mia adolescenza e nei primi anni da ventenne sono sempre stato in tour, ora ho realizzato, come probabilmente vi sarete accorti anche voi, che durante l’ultimo tour non ero veramente felice e non me lo merito così come voi non ve lo meritate, spendete soldi per venire a vedermi e per vivere un concerto energico e divertente ed io ero emotivamente incapace di darvi ciò, soprattutto verso la fine del tour” aveva scritto in quell’occasione su Instagram l’interprete canadese.

“Ho guardato e trovato sofferenza ed errori come capita a molti di noi, ma ora sono concentrato sul riparare alcuni problemi fondamentali della vita che ho, così come la maggior parte di noi ha, in modo da non cadere più e poter sostenere il mio matrimonio ed essere il padre che desidero”.

E ancora: “La musica è davvero importante per me ma niente lo è più della mia famiglia e della mia salute. Tornerò con un album strepitoso il prima possibile, il mio stile è innegabile e la mia voglia di fare indescrivibile. Il punto più alto è dove mi trovo adesso sia che io faccia musica che no, il re ha parlato. Ma tornerò con una vendetta che… (perdonatemi per la grammatica e la punteggiatura che sono veramente terribili ma ciò importa è il significato, il resto non conta)”.

Justin Bieber: il matrimonio in gran segreto

I due si sono sposati in gran segreto lo scorso settembre, mentre, sempre su Instagram, circa un mese dopo, è avvenuta la conferma. “Mia moglie è fantastica” aveva scritto Bieber in quell’occasione, sotto una foto in cui i due si tengono per mano.