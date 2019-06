Luca Argentero vicino alle nozze, la foto dell'anello

Dopo la notizia della terza gravidanza di Bar Rafaeli (clicca qui per vedere tutte le foto più sexy della modella israeliana), tocca ora a una coppia italiana annunciare un lieto evento. Luca Argentero e la fidanzata Cristina Marino sarebbero prossimi alle nozze, almeno stando a quanto pubblicato su Instagram.

Luca e Cristina: il grande amore

I due ragazzi si conoscono nel 2017 e scocca subito la scintilla d’amore. Luca e Cristina conquistano le copertine di tantissimi magazine diventando una delle coppie più seguite e ricercate del mondo dello spettacolo italiano. Ieri pomeriggio Cristina, classe 1991, ha postato una foto che ha subito fatto il giro dei social.

Luca e Cristina: la foto del mistero

La ragazza ha pubblicato uno scatto in cui appare sorridente vicino a Luca, classe 1978, tuttavia ciò che ha colpito i fan non è tanto la grande alchimia tra i due, nota ovviamente da tempo, ma la presenza di un dettaglio sulla mano della ragazza, ovvero un anello.

Cristina ha accompagnato la foto con una semplice didascalia che però non ha fatto altre che aumentare l’alone di mistero: “L (i) O (f) V E”.

L’attore torinese ha commentato lo scatto postando l’emoticon di un cuore rosso, sotto di lui tantissimi commenti, tra i quali quelli di numerose celebrity come Beatrice Valli, Cristina Chiabotto, Michela Coppa e Giulio Berruti.

Tantissimi utenti hanno pensato che lo scatto sia un modo per annunciare le nozze poiché l’anello viene portato dalla ragazza sull’anulare della mano sinistra. Al momento la coppia non ha rilasciato dichiarazioni ma secondo tantissime persone non sembrerebbero esserci dubbi: le nozze stanno per arrivare.

Luca Argentero: il successo

La grande esplosione mediatica di Luca Argentero avviene nel 2003 con la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso (qui puoi trovare tutte le foto più belle della conduttrice). Negli anni successivi il ragazzo si concentra sulla carriera da attore, il suo talento è straordinario e i risultati non possono tardare ad arrivare, compresa una nomination come miglior attore protagonista per il ruolo all’interno di “Diverso da chi?” ai David di Donatello.