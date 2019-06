Lady Gaga spiazza tutti: il nuovo compagno è Jeremy Renner?

L’abbiamo immaginata al settimo cielo alla notizia della definitiva rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk. E, invece, Lady Gaga potrebbe averci fregato tutti.

Pare, intatti, che la popstar statunitense faccia sì coppia con un’attore, ma non con il suo coprotagonista di «A Star Is Born», grazie a cui ha vinto l’Oscar per la miglior canzone originale.

Il fortunato sarebbe - dopo tutto ciò che è successo, il condizionale è ormai d’obbligo - Jeremy Renner: attore 48enne, che si è fatto notare a Hollywood in «The Hurt Locker» di Kathryn Bigelow e conoscere al grande pubblico nella saga degli «Avengers», grazie al ruolo di Occhio di Falco.

Lady Gaga: gli avvistamenti con Jeremy Renner

I due sono stati avvistati più volte assieme nelle ultime settimane e, stando alla stampa americana, sarebbero sembrati molto complici. Al punto da indurre i più a credere che tra loro potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.

Anche perché le cose in comune tra i due sono diverse, a partire dalla grande passione nei confronti della musica. Nel caso di lei, la professione primaria, in quello di lui, sicuramente meno ma neppure più di tanto, considerando che anche Renner scrive canzoni. Come dimostrato nel film di animazione «Arctic Justice: Thunder Squad», in cui - tra l’altro - ha prestato anche la voce alla volpe Swifty.

Lady Gaga: la gelosia di Irina Shayk nei confronti della popstar

Una notizia che cozza con l’ultimo rumor uscito su Gaga, che attribuiva proprio alla gelosia che Irina Shayk nutriva nei suoi confronti la fine della relazione tra la super modella russa e il suo ex compagno di set.

“La loro relazione ha iniziato il suo crollo quando Bradley e Gaga hanno iniziato a girare il film. Da allora Irina non è più riuscita a fidarsi di lui. Litigavano spesso, il loro rapporto era un disastro” ha raccontato una fonte anonima al portale Radar Online, aggiungendo che le cose sono poi andate a catafascio dalla notte degli Oscar, ribattezzata per l’occasione la notte del “bacio mancato”.