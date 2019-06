Irama, prima foto social con la nuova fidanzata Victoria Stella

È un periodo d’oro per il cantautore Irama (al secolo Filippo Maria Fanti), sia sul piano lavorativo che su quello personale.

Se, infatti, da un lato è appena uscito il nuovo singolo «Arrogante», che si candida già diventare uno dei possibili tormentoni estivi, dall’altro procede a gonfie vele la sua storia con la modella greca Victoria Stella Doritou, ufficializzata qualche ora fa su Instagram.

I due hanno scelto le sfilate milanesi della moda uomo per mostrarsi assieme e hanno confermato il tutto attraverso i rispettivi account social. Irama, in particolare, ha pubblicato una Storia, in particolare, in cui è abbracciato alla sua bella e in mezza c’è un cuoricino rosso.

Irama: l’identikit della fidanzata Victoria Stella Doritou

Nata il 26 novembre 1997 a Limisso (Cipro), Victoria Stella Doritou, oltre che modella (fa parte dell’Independent Model Management), è anche ballerina classica. Ha, infatti, studiato danza in Ungheria, presso la prestigiosa accademia Magyar Tancmuveszeti Egyetem.

Di stanza a Milano, è - quantomeno per il momento - nota più per i suoi amori più che per i suoi lavori. Prima di Irama, infatti, era fidanzata con Andrea Zelletta, tra i tronisto dell’ultima stagione di «Uomini e donne».

Irama: l’addio da Giulia De Lellis

Dal canto suo, però, anche l’interprete di «La ragazza con il cuore di latta» ha fatto chiacchierare per i suoi amori, soprattutto l’ultimo con l’influencer Giulia De Lellis, terminato circa tre mesi fa.

In quel caso, era stato sempre Irama (e sempre attraverso Instagram) ad annunciare la fine del legame con la bella romana. "La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme” aveva scritto, sottolineando il proprio fastidio nei confronti di paparazzi e siti di gossip che l’avevano riempito di domande.

"Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero” ha scritto Irama. Per poi affermare: “Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni”.