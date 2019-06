Naomi Campbell nuda su Instagram, la foto

Il tempo non sembra trascorrere per Naomi Campbell, simbolo della bellezza femminile nel mondo da oltre tre decenni. La top model, classe 1970, ha infuocato il web postando uno scatto sul suo profilo Instagram che ha subito fatto il giro dei social.

Naomi Campbell e l’era delle “Big Six”

La grande esplosione mediatica di Naomi (qui le foto più belle della modella) avviene alla metà degli anni ’80 quando la sua bellezza ultraterrena conquista copertine, campagne pubblicitarie e soprattutto passerelle. La modella diventa un’icona in tutto il mondo entrando nel gruppo delle top model, un fenomeno mediatico senza precedenti che sconvolge il sistema della moda.

Fisici statuari e bellezze inarrivabili, le top model sono l’emblema della bellezza. Il loro periodo d’oro è sicuramente quello a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 quando nasce l’espressione “Big Six” per indicare le sei super modelle che detengono il mondo ai loro piedi, stiamo ovviamente parlando di Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Christy Turlington e Kate Moss. Celebre e iconica la frase pronunciata dal Linda Evangelista in occasione di un’intervista del 1990: “Noi non ci svegliamo per meno di 10.000 dollari al giorno”.

Nonostante siano passati alcuni anni dal suo debutto, la popolarità di Naomi non è mai scesa e ancora oggi ogni suo spostamento viene seguito con attenzione dai media di tutto il mondo. Nel corso della sua carriera la modella ha spaziato anche su altri media conducendo programmi televisivi, recitando al cinema e prendendo parte a video musicali di alcuni dei più grandi artisti pop mai esistiti, un esempio su tutti il video di “In the Closet” di Michael Jackson.

Naomi Campbell e lo scatto nel deserto

Nelle scorse ore Naomi Campbell è tornata al centro dei media per uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram che vanta oltre sette milioni di follower. La foto in questione ritrae la modella di spalle durante un servizio fotografico in Kenya per l’edizione inglese di Vogue. La foto ha subito fatto il giro dei social per la perfezione senza tempo di Naomi ottenendo oltre 5.000 commenti e più di 400.000 like.