Alba Parietti, la foto in bikini conquista Instagram

Uno scatto che ha subito infuocato i social. Alba Parietti è al centro dei media per una foto in cui mostra tutta la sua bellezza durante una vacanza in Spagna .

Un fisico statuario da far invidia, Alba Parietti ha conquistato Instagram grazie ad alcuni scatti postati sul suo profilo.

La conduttrice, modella, attrice e showgirl nasce il 2 luglio 1961 a Torino, il debutto nel mondo dello spettacolo avviene quando è poco più che adolescente recitando in un teatro della città. Nel 1978 Alba Antonella, questo il suo nome all’anagrafe, partecipa alle selezioni di Miss Italia, la bellezza è già sotto gli occhi di tutti ma purtroppo non riesce ad agguantare un posto per le fasi finali.

Alba Parietti: la carriera

Negil anni successivi Alba inizia una lunga gavetta fino alla grande esplosione mediatica alla fine degli anni ’80 quando la televisione diventa la sua seconda casa. La conduttrice si impone grazie a un carattere forte, una grande dose di ironia e una sensualità innata che la trasformano in uno dei sex symbol del Bel paese.

La showgirl conduce programmi entrati nella storia del piccolo schermo affiancando ruoli all’interno di pellicole cinematografiche e passando anche per la musica, il suo singolo di debutto è “Only Music Survives”, pubblicato nel 1985.

Alba recita al fianco dei più importanti protagonisti degli ultimi decenni del secolo scorso partecipando a film rimasti nella storia della cinematografia italiana, tra questi “Abbronzatissimi” e “Saint Tropez - Saint Tropez”.

Gli anni passano ma Alba Parietti continua a rimanere sulla cresta dell’onda e dopo oltre trent’anni di continui successi, la conduttrice è ancora tra le personalità più seguite, amate e discusse dello show-biz italiano.

Alba Parietti: la foto in bikini

Nelle scorse ore Alba Parietti ha infuocato i social grazie ad alcuni scatti postati sul suo profilo Instagram che conta oltre 240.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita.

La conduttrice ha pubblicato foto in bikini durante una vacanza in Spagna, gli utenti sono subiti andati in visibilio mandando numerosi messaggi per sottolineare la bellezza della conduttrice a cui non sembra esser trascorso nemmeno un anno, così come a Paola Barale che ha conquistato i social con la sua forma smagliante (qui puoi trovare tutte le foto più sexy di Paola Barale).