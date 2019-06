Rocío Muñoz Morales: incinta di Raoul Bova? Una foto fa sorgere il dubbio

Rocío Muñoz Morales è di nuovo incinta? A chiederselo questa volta non sono soltanto certi addetti ai lavori, ma i fan stessi della coppia formata dalla bella attrice spagnola e Raoul Bova, dopo che questa ha postato sul proprio profilo Instagram un’originale fotografia con cui ha voluto celebrare sui social network il suo 31esimo compleanno.

Protagonista la pancia nuda della giovane, con sopra scritti gli anni appena compiuti, la manina della prima figlia poggiata sul suo ventre e il piedino penzolante della secondogenita vicino al suo fianco sinistro.

Rocío Muñoz Morales: il post “incriminato” su Instagram

“Il 31mi piace... Mi trasmette buone energie... M’incuriosisce... Ma mi entusiasma sopratutto viverlo insieme a voi meraviglie mie... Il mio primo compleanno con voi due!” ha scritto Morales nella didascalia a corredo dell’immagine, provocando la reazione dei suoi fan.

Non tanto per la frase, quanto proprio per l'immaginei n sé, con tanto di scelta di far poggiare la mano della primogenita sul ventre, quasi a volerlo proteggere teneramente.

“Perché la mano sulla pancia? Non sarai di nuovo incinta?” ha domandato qualcuno, a cui - quantomeno per il momento - non è ancora arrivata risposta.

Rocío Muñoz Morales: la “situazione bambini”

Morales, come anticipavamo, è già mamma di due bellissime bambine: Luna, di tre anni e mezzo, e Alma, venuta al mondo nel novembre 2018.

Le due hanno, inoltre, due fratelli: Alessandro Leon e Francesco, rispettivamente di 19 e 18 anni, figli di Raoul Bova e della precedente moglie: la veterinaria Chiara Giordano, a sua volta figlia dell'avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace.

I due sono stati sposati dal 2000 al (prima Bova era fidanzato con l’attrice Romina Mondello) al 2013, poco dopo che l’attore ha conosciuto Muñoz Morales, sul set del film di Paolo Genovese «Immaturi - Il viaggio».