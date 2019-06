Gianluca Vacchi, un balletto da tre milioni di visualizzazioni

Negli ultimi anni Instagram ha lanciato numerosi personaggi che a colpi di foto, video e ironia si sono imposti nel mondo dello spettacolo italiano e internazionale. Uno dei casi più noti è sicuramente quello di Gianluca Vacchi, classe 1967, che si è affermato come un fenomeno mediatico senza precedenti.

Gianluca Vacchi conquista Instagram

Nelle ultime ore Alice Campello ha fatto impazzire i fan con le sue foto (clicca qui per vedere tutte le foto più sexy di Lady Morata) così come l’imprenditore ha monopolizzato il web. Infatti Gianluca Vacchi ha condiviso sul suo profilo Instagram un video che in un giorno ha superato tre milioni di visualizzazioni, cifre davvero da capogiro.

Il filmato vede Vacchi ballare in sella a un segway muovendo le anche e girando all’interno dell’immenso giardino in cui si trova. Il pubblico è subito andato in visibilio e al momento sono stati scritti oltre 11.000 commenti, tra questi anche quelli di personaggi di fama mondiale come Steve Aoki, Brody Jenner, Luis Fonsi e Anitta.

Il profilo di Gianluca Vacchi conta oltre dodici milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra balletti, feste e momenti di relax.

Instagram: milioni di follower

Sono molte le celebrity che hanno costruito un vero e proprio impero grazie ai social, per quanto riguarda l’Italia troviamo sicuramente le influencer Taylor Mega e Giulia De Lellis, entrambe molto amate soprattutto dal pubblico più giovane.

Sul fronte del mercato internazionale, numerose star della televisione e della musica hanno saputo affermarsi anche sui social raggiungendo numeri impressionanti, come ad esempio Khloé Kardashian che vanta oltre 90 milioni di follower su Instagram (clicca qui per vedere tutte le foto più sexy della sorella di Kim Kardashian) e Ariana Grande che ha recentemente superato Selena Gomez diventando la donna più seguita sul social network, sul lato maschile il re indiscusso è Cristiano Ronaldo con i suoi oltre 169 milioni di follower.