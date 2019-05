Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate: i dettagli del sì

Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno detto sì. A un paio di mesi dall’annuncio social , tramite un post su Instagram, l’attrice veronese e l’attivista politica si sono sposate domenica 19 maggio.

La cerimonia si è svolta presso il Resort & Spa dello chef Antonello Colonna, dove Grimaldi si è presentata - emozionantissima - con un morbido abito color cipria, mentre Battaglia ha optato per un elegante completo blu.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia: gli ospiti famosi



Tanti gli ospiti vip presenti, a partire da Gabriel Garko: ex fidanzato della storica primadonna del Bagaglino e ora suo grande amico. Al punto da essere scelto tra i testimoni della cerimonia.



Oltre a lui, tra i volti noti c’erano anche la conduttrice Paola Perego, l’attrice Nancy Brilli, la showgirl Elenoire Casalegno e la cantante Bianca Atzei. Ma pure diversi politici, invitati verosimilmente da Battaglia: Vladimir Luxuria, Nicky Vendola, Alfonso Pecoraro Scanio e Monica Cirinnà, autrice della legge sulle Unioni civili che porta il suo nome.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia: l’emozione delle spose



Tanta l’emozione, testimoniata sia dai - seppur pochi, causa un’esclusiva in corso - begli scatti pubblicati sia dalle parole di Grimaldi, che, la sera prima del gran giorno, ha voluto indirizzare qualche pensiero all’amata metà.

“Probabilmente a quest’ora il mondo dorme ancora, ed io vorrei fargli sentire ciò che ho nel cuore. Imma ti amo! Sei la persona che ho scelto, quella che, tra poche ore, sarà mia “Moglie”. E non mi importa se sarà dura, difficile, se dovremo combattere contro ignoranza e odio. Non mi importa perché, in fondo, come mi hai insegnato tu, l’Amore vincerà sempre su tutto”.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia: la storia d’amore



Una dedica sentita e commovente, che comunque spiazza. Soprattutto perché le due, assieme da oltre sette anni, hanno vissuto la maggior parte della loro relazione con grande riservatezza.

Almeno fino al gennaio 2017, quando Grimaldi è partita per l’Honduras come concorrente del reality «L’isola dei famosi». Qui, la storia è per forza di cose diventata pubblica, confermata da un’intervista doppia rilasciata al settimanale «Chi».