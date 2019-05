Miss Francia risponde agli hater che la chiamano grassa: "Mi piace mangiare"

La ragazza, che da adolescente pesava oltre 80 chili , era stata per questo anche vittima di bullismo

Qualche mese fa, nel dicembre 2018, con il 44 per cento delle preferenze Vaimalama Chaves è stata eletta Miss Francia.

Ventiquattro anni, originaria dell’isola di Tahiti (Polinesia francese), la giovane, secondogenita di un impiegato delle Poste e di un’infermiera, è laureata in management e - prima di essere eletta Miss Tahiti e, quindi, Miss Francia - ha lavorato come community manager in una palestra.

Vaimalama Chaves: le accuse degli hater

Grazie alla fascia conquistata, la 24enne sarà nei prossimi mesi chiamata a rappresentare la propria nazione alle selezioni di Miss Universo, e questo - a causa delle forme procaci della giovane - ha fatto storcere il naso a più di una persona.

A seguito dell’incoronazione, infatti, diversi hater hanno iniziato ad attaccare su Instagram la ragazza, definendola senza troppi giri di parole “grassa” e aggiungendo che “con la sua pancia da nonna” avrebbe umiliato sia lei sia la Francia al successivo concorso di bellezza internazionale.

Vaimalama Chaves: il bullismo subito da adolescente

Critiche che, come prevedibile, hanno colpito la reginetta di bellezza. A maggior ragione perché Chaves da adolescente pesava oltre 80 chili e, a causa di questo, era stata spesso vittima di bullismo.

«Mi chiamavano mostro, non è stato facile da sopportare» ha raccontato la giovane prima di vincere il concorso. «Oggi, però, sono felice di avere fatto quell’esperienza perché mi ha reso più forte e più capace a incassare i colpi».

Vaimalama Chaves: la risposta a chi la critica

Proprio per questo, ha comunque scelto di non stare zitta e di rispondere per le rime a chi l’ha chiamata “grassa”.

«Mi piace mangiare. Mangio molto perché tutti questi piatti che mi offrono da quando ho vinto il concorso non fanno parte della mia cultura, allora ne approfitto per scoprirli» ha raccontato la giovane durante un servizio Tv.

«Mi piace scherzare, parlare forte e dormire, e continuerò a essere così, che vi piaccia o no. Quindi buona fortuna perché dovrete sopportarmi ancora per diversi mesi».