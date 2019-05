Torino Fringe Festival 2019: il programma dell'evento

Dal 9 al 19 maggio 2019 il capoluogo piemontese ospita “Torino Fringe Festival”, una miriade di eventi in cui musica, teatro, arti visive e tanto altro si incontrano per dare vita a una manifestazione unica nel suo genere. Per undici giorni oltre duecento appuntamenti conquistano la città proponendo performance di diverso tipo così che il pubblico possa avere l’occasione di vivere un’esperienza davvero incredibile.

Cinema, musica, teatro e cibo sono i fulcri fondamentali dell’evento che accoglie decine di artisti, 230 repliche, un’esposizione d’arte, dieci esibizioni di cinema sperimentale, sonorizzazioni dal vivo e tanto altro ancora. Il programma completo, presente sul sito ufficiale della manifestazione, si divide per tipologie di eventi dando così la possibilità di scegliere quali emozioni vivere a seconda dei propri interessi.

Teatro e formazione

Il teatro sarà sicuramente una delle tematiche più toccate dal “Torino Fringe Festival” che fa dell’esibizione dal vivo la sua caratteristica principale. Oltre venti spettacoli sono pronti a intrattenere i presenti, tra questi “Borsellino” con Giacomo Rossetto e “Quando diventi piccolo” con Massimiliano Loizzi in qualità di autore, regista e interprete. Il festival è anche un’occasione per approfondire le conoscenze grazie alla conferenza tematica in cui sono previste anche due sessioni di lavoro.

Rassegna cinematografica e arte di strada

Il cinema è un’altra sezione molto importante della manifestazione che quest’anno ha come tematica principale la libertà, argomento indagato anche nelle pellicole proposte, facenti parte del cinema sperimentale. Torino sarà anche invasa da un’ondata di colori, suoni, emozioni e talento grazie alle numerose performance dell’arte di strada che riempiranno ogni angolo della città.

Musica live ed eventi speciali

La musica live sarà un’altra grande protagonista grazie al superbo lavoro fatto dal musicologo, giornalista e musicista Jacopo Tomatis che ha avuto il compito di curare la direzione artistica di questa sezione, tra gli appuntamenti presenti “Storifilìa” di Orlando Manfredi. Per quanto riguarda gli eventi speciali segnaliamo “Teatro a pedali”, un’originale performance realizzata con biciclette che permetteranno di generare l’energia necessaria allo spettacolo.

Narrazioni live e arti visive

La sezione delle arti visive presenta invece sei imperdibili appuntamenti, tra i quali “Cappadocia” di Aldo Mondino e “La forma del colore” di Bernardo Damiano.

“Pocket Stories” di Alessandro Barbaglia è invece uno degli eventi proposti come narrazione live.

Afterfringe

Oltre a tanti altri eventi presenti al “Torino Fringe Festival”, troveremo anche gli “Afterfringe”, ovvero aperitivi accompagnati da DJ set in diverse location della città.