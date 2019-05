Chi sono le migliori performer, cantanti e modelle del mondo che hanno affrontato in questo primo squarcio di Millennio il grande cimento di un video musicale? Ce lo racconta Marika Cislaghi, 40 anni, milanese, esperta di casting e titolare dell’agenzia Parterre Tv: "Visto che in questo senso oggi c’è un grande richiesta, il mio lavoro è procurare pubblico e talenti ai programmi di tutte le reti televisive nazionali. Ho due società, l’altra si chiama MG Fiftyone, e ogni anno traghetto circa 90mila persone nei corridoi del successo, della notorietà o della semplice esperienza, come pubblico, a livello televisivo. Talent e reality vanno per la maggiore: saper valutare lo spessore di chi si porta in video e consigliarlo per migliorarsi, è il mio impegno costante".



Ecco la classifica di Marika Cislaghi, in ordine decrescente, di chi nei video è davvero spettacolare. Insomma Popstar con un fisico da modelle.



10) SHAKIRA

Sinuosa e selvaggia, nel 2001 con il semplice Whenever, Wherever ha lasciato il segno.







9) ARIANA GRANDE

Viso indimenticabile, nel fumettone kitsch di Break Free (2014) ha mescolato grinta e dolcezza.





8) ALICIA KEYS

Cameriera sconosciuta, nel clip di You Don’t Know My Name (2003) ha raccontato una favola moderna.







7) MILEY CYRUS

Molto intensa ed espressiva, fra sensualità e voce in Wrecking Ball (2013) ha dato il meglio.





6) KYLIE MINOGUE

Fresca e sbarazzina in Come into my World (2002) ha saputo sdoppiarsi letteralmente per il pubblico.







5) CHRISTINA AGUILERA

Sola, sognante e un po’ trasgressiva (per l’epoca), nel 2002 ci ha fatto sognare grazie a Beautiful.







4) NICHI MINAJ

Fra twerkate assortite e capanne nella foresta, nel 2014 è riuscita a stupire con Anaconda.





3) KATY PERRY

Alice nel paese delle meraviglie (candite), sale sul podio grazie a un cult del 2010: California Gurls.







2) TAYLOR SWIFT

Classe, sensualità e capacità interpretativa la portano al secondo posto con Blank Space, del 2015.





1) BEYONCÉ

Fra balletti, grinta e costumi curatissimi, merita il primo posto sulle note di Formation, del 2016.