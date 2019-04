Siamo sempre stati abituati a vederla accanto alle sorelle Francesca e Valentina, rispettivamente di 30 e 26 anni. Giovedì 18 aprile, invece, Chiara Ferragni ha disorientato i suoi follower con una Story con protagonisti il figlioletto Leone e un altro bambino dell’età di circa sette anni, ripreso solo in parte.

Fin qui tutto nella norma, se non fosse per la frase che la fashion influencer più famosa d’Italia scrive a corredo dell’immagine: «Leo mentre gioca con mio fratello», ovviamente nella sua versione in inglese, seguita dall’emoji di un cuore trafitto (presumibilmente per la dolcezza dello scatto).

La curiosità e le domande dei fan

La dichiarazione è in breve tempo rimbalzata da un social all’altro scatenando la curiosità dei milioni di seguaci (solo su Instagram sono sedici milioni), che non sapevano minimamente dell’esistenza di un altro fratello. Chi è? Quanti anni ha? E - soprattutto - com’è possibile che nessuno, fino a questo momento, ne sapesse nulla?

Una risposta dalla diretta interessata, per il momento, non è ancora arrivata. Anche se, dopo attente riflessioni, in molti hanno ipotizzato che il bambino sia figlio del padre dell’influencer - separato da tempo dalla scrittrice Marina Di Guardo, madre di Ferragni - e di un’eventuale nuova compagna.

Guarda le foto più belle dei Ferragnez

Una vita costantemente sotto i riflettori

In ogni caso, non passa settimana che non si parli - anche suo malgrado - di Chiara Ferragni, di cui recentemente si è scritto per gli attacchi ricevuti da parte di Flavio Briatore.

«Vorrei sapere chi è che dà 650 euro a ‘sti deficienti» ha risposto il manager, ospite a «Non è l’Arena», in riferimento ai prezzi della masterclass di trucco organizzata a Milano dall’influencer e dal fedele make-up artist Manuele Mameli.

Prima di lui, era stata la volta di Roberto Cavalli che, su Instagram, sotto a una foto in intimo della ragazza, aveva commentato: “Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi! Non c’è spontaneità né amore in ciò che fai”.

Allora, a difendere l’onore della sua bella, era sopraggiunto Fedez, che, in risposta allo stilista aveva scritto: “Vi prego, ditemi che è un fake”, seguito da una serie di emoji che ridono.