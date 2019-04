Simona Ventura, le dediche commoventi dei figli per il compleanno

Oggi, 1° aprile, Simona Ventura festeggia 54 anni. La conduttrice ha ricevuto auguri da tanti personaggi della televisione e del mondo dello spettacolo italiano, ma quelli che sicuramente ha apprezzato maggiormente sono stati quelli di Nicolò, Giacomo e Caterina.

Simona Ventura: la sua famiglia

Simona Ventura, protagonista indiscussa del piccolo schermo, negli anni ’90 si lega sentimentalmente al calciatore Stefano Bettarini con cui convola a nozze nel 1998. Dal loro amore nascono due figli: Nicolò nel 1998 e Giacomo nel 2000. Purtroppo non sempre tutte le storie hanno il lieto fine e nel 2004 Simona e Stefano decidono che loro strade si sarebbero separate, nel 2008 arriva il divorzio. In seguito alla conduttrice viene affidata la piccola Caterina che nel 2014 adotta allargando la famiglia.

In questa importante giornata, Simona ha ricevuto tre bellissime e dolcissime dediche da parte dei figli che hanno voluto esprimere il loro amore e il loro pensiero su una delle donne più famose della televisione.

Simona Ventura: gli auguri dei figli

Nicolò ha scelto di esporre il suo pensiero tramite una story Instagram in cui ha pubblicato una foto con sua mamma e un semplice ma significativo testo: “Auguri regina mia, ti sono stato, ti sono, e ti sarò sempre vicino. Ti voglio bene. Non posso dirti altro che grazie… per tutto… sono stato fortunato ad avere una mamma come te”.

Giacomo ha invece scelto un post pubblicando una foto con Simona e una lunga didascalia: “Non voglio solo farti gli auguri per il tuo compleanno, ma voglio ringraziarti per gli innumerevoli sacrifici che hai fatto e che stai facendo per non farmi mai mancare il sorriso, mi sei sempre stata vicino e ci sarai per sempre, mi hai sempre spinto ad andare avanti e ad inseguire i miei sogni sostenendomi con la tua infinita positività, il mio più grande desiderio è quello di renderti orgogliosa di me, perché veramente te lo meriti, sei la mia tigre, ti voglio tanto bene e te ne vorrò per sempre”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Caterina che ha scelto una dolcissima foto ritraente lei e Simona: “Tanti auguri a una persona unica che c’è sempre stata e ci sarà sempre soprattutto nel mio cuore. Ad una persona che mi ha voluto dal primo istante. Ad una persona che farebbe di tutto per noi e per farci felici. Ad una persona che ammiro molto. Ad una persona che non ha mai mollato grazie alla tua forza. Tanti auguri mamma, ti voglio bene”.